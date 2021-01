Ajax heeft zondag op bezoek bij Fortuna Sittard een moeizame zege geboekt. De Eredivisie-koploper won met 1-2 in Limburg. De winnende treffer was van Sébastien Haller.

Door een eigen doelpunt van Fortuna-spits Sebastian Polter leidde Ajax halverwege met 0-1. Vlak na rust maakte Mickaël Tirpan gelijk, waarna Haller de Amsterdammers in de 64e minuut naar drie punten schoot. In de slotfase kreeg Polter nog rood vanwege een harde overtreding op Ajax-invaller Edson Álvarez.

Door de overwinning heeft Ajax weer drie punten voorsprong op Vitesse, dat zaterdag te sterk was voor FC Groningen (1-0). PSV won met 2-0 van RKC Waalwijk en heeft vier punten minder dan de ploeg van trainer Erik ten Hag. Fortuna staat dertiende.

Donderdag vervolgt Ajax het Eredivisie-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Willem II. Fortuna speelt een dag eerder uit tegen RKC Waalwijk.

Het veld moest vooraf sneeuwvrij worden gemaakt. Foto: Pro Shots

Schuurs keert terug in basis

Het had in de nacht van zaterdag op zondag gesneeuwd in Sittard en dus moest het veld voorafgaand aan Fortuna tegen Ajax sneeuwvrij gemaakt worden.

Bijzonder was dat Perr Schuurs een basisplaats had tegen zijn oude ploeg omdat de uitslag van de coronatest van Jurriën Timber lang op zich liet wachten. Uiteindelijk bleek de uitslag negatief, maar Timber begon toch op de bank.

De 21-jarige Schuurs was vervolgens betrokken bij de openingsgoal van Ajax in de twintigste minuut. Bij een hoekschop voor de bezoekers ging hij het duel aan met Polter, maar het was de Duitser die kopte en zo een eigen doelpunt op zijn naam kreeg.

Drie minuten later leek Fortuna gelijk te maken, maar de treffer van Emil Hansson werd afgekeurd wegens buitenspel. Daarna kreeg Ajax kansen via Dusan Tadic en Haller, maar die leverden niets op.

Vreugde bij Fortuna Sittard na de 1-1. Foto: Pro Shots

Treffer Labyad afgekeurd wegens hands

Met de kleine marge was er voor Ten Hag halverwege reden tot zorg en in de 48e minuut werd de stand zelfs weer gelijk. Lisandro Semedo snelde langs Nicolás Tagliafico en vond Tirpan met zijn voorzet (1-1).

Via Zakaria Labyad, die centraal op het middenveld de voorkeur kreeg boven Quincy Promes, leek Ajax weer op voorsprong te komen. De VAR zag echter dat de vijfvoudig Marokkaans international de bal met de arm binnen werkte.

In de 64e minuut maakte Ajax alsnog de 1-2. Haller tikte bij de eerste paal een voorzet van Tagliafico binnen, waarna Fortuna zich tevergeefs beklaagde bij scheidsrechter Dennis Higler. De Limburgers zagen een blessure bij Semedo, terwijl Ajax doorspeelde.

In het laatste half uur kreeg Ajax kansen om verder uit te lopen, maar dat lukte niet. Ook niet toen Fortuna in de laatste minuten met tien man stond na rood voor Polter. Higler gaf de aanvaller geel na een trap op het been van Álvarez, maar na inmenging van de VAR werd Polter alsnog weggestuurd.