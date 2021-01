PSV-directeur Toon Gerbrands heeft onlangs een gesprek gehad met Mark van Bommel, waardoor de band tussen de oud-trainer en de clubleiding verbeterd is. Van Bommel werd in december 2019 ontslagen door de Eindhovenaren en het afgelopen jaar herhaalde hij meermaals dat hij dat vooral Gerbrands kwalijk neemt.

"Anderhalve week geleden heb ik voor het eerst weer een gesprek gehad met Van Bommel", vertelde Gerbrands zondag in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "En dat was een heel goed gesprek. Beide kanten hebben dingen op tafel gegooid en dat was verhelderend."

Na het vertrek van Van Bommel sprak Gerbrands meer dan een jaar niet met de oud-middenvelder. In november, op de begrafenis van voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij, zagen de twee elkaar voor het eerst weer.

"We gaven elkaar toen een boks, zoals dat in deze tijd gaat. In de weken daarna is het contact langzaam naar een gesprek toe gegroeid."

Afgelopen zomer vertelde Van Bommel dat hij nog altijd enorm baalt van zijn ontslag bij PSV, waar hij anderhalf jaar hoofdtrainer was. "Ik was enorm teleurgesteld. Niet in de spelers, maar in de directie. Ik denk dat ik niet ontslagen ben vanwege de resultaten, maar meer vanwege de situatie daaromheen", zei Van Bommel.

Mark van Bommel en Toon Gerbrands in juli 2018. Mark van Bommel en Toon Gerbrands in juli 2018. Foto: Pro Shots

'De relatie is weer redelijk normaal'

Volgens Gerbrands is de grootste onvrede nu weg. "Soms heb je een bepaald beeld en dat blijkt niet te kloppen. Van beide kanten niet. De relatie tussen Van Bommel en PSV is weer redelijk normaal."

Gerbrands zegt niet dat hij spijt heeft van het ontslag van Van Bommel of dat hij veel dingen anders had moeten doen. "Je geeft allemaal 100 procent en werkt onvoorwaardelijk om zaken voor elkaar te krijgen. Maar soms loopt dat niet. Dat kan. Ik kan Van Bommel recht in de ogen aankijken."

"Van Bommel heeft heel veel betekend voor PSV, hij is een icoon van de club. Dat besef ik maar al te goed. Maar ik ben aangesteld om professionele beslissingen te nemen en soms zijn dat lastige beslissingen."