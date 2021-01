Feyenoord-AZ ·

32' GOAL Feyenoord! 1-1



Jørgensen schiet de bal in eerste instantie tegen Bizot, maar in tweede instantie frommelt de Deense spits de bal er alsnog in. Sinds de komst van Pratto lijkt Jørgensen weer behoorlijk in vorm te raken en hij maakt zijn tweede treffer sinds de winterstop.