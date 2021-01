Ajax treedt zondag in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard aan met Perr Schuurs in plaats van Jurriën Timber in de verdediging. Zakaria Labyad begint op het middenveld, waardoor Quincy Promes genoegen moet nemen met een reserverol.

De wedstrijd in Limburg is een bijzondere wedstrijd voor de 21-jarige Schuurs. De centrale verdediger doorliep de jeugdopleiding van Fortuna Sittard en was op zijn zeventiende al aanvoerder van het eerste elftal. De Limburger staat in de verdediging naast Daley Blind, Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico.

Naast de wissel tussen Timber en Schuurs kiest Erik ten Hag op de '10-positie' voor Labyad. De vijfvoudig Marokkaans international was afgelopen woensdag in het bekerduel tegen AZ (0-1) de matchwinner. Hij heeft Ten Hag overtuigd van zijn kwaliteiten en staat op het middenveld naast Ryan Gravenberch en Davy Klaassen. Promes, die laatste drie competitiewedstrijden begon als basisspeler, begint op de bank.

Ten Hag gunde in het bekerduel met AZ een aantal spelers rust, waardoor hij over een frisse aanval kan beschikken in Sittard. Sébastien Haller staat in de punt van de aanval en wordt geflankeerd door aanvoerder Dusan Tadic en Antony. David Neres, die afgelopen woensdag zijn rentree maakte na wekenlang blessureleed, begint op de bank en kan eventueel invallen.

Fortuna Sittard-Ajax begint om 12.15 uur in Het Fortuna Sittard Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.