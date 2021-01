FC Emmen slaagde er zaterdag ook tegen ADO Den Haag (0-0) niet in om de eerste competitiezege te boeken, maar dat zorgt niet voor paniek bij trainer Dick Lukkien. De ploeg uit Drenthe wacht sinds de start van het seizoen al achttien duels op een overwinning.

"We staan onderaan en iedereen vindt er iets van. Dat vind ik prima, het motiveert mij alleen maar enorm. De druk kan niet hoger, toch?", aldus Lukkien na het 0-0-gelijkspel in Den Haag.

"Dat is het mooie aan de wereld, dat iedereen iets mag vinden. Laten we wel wezen, vier jaar geleden wist jij waarschijnlijk ook niet waar Emmen lag. En nu vinden mensen iets van Emmen, dat vind ik prachtig. Ik ben niet iemand die zich snel aan iets ergert."

Met slechts zes punten uit de eerste achttien wedstrijden staat Emmen troosteloos onderaan in de Eredivisie. In de hoogste divisies van alle 55 UEFA-landen is het nog altijd de enige ploeg zonder winst. Eerder deze week werden de Drenten tevens door sc Heerenveen uitgeschakeld in het toernooi om de TOTO KNVB Beker.

Waar de ploeg sinds de promotie veelal verraste met fris en opvallend aanvallend voetbal, regeert dit seizoen vooral de angst bij Emmen. Met 45 tegentreffers heeft de ploeg samen met VVV-Venlo de meest gepasseerde defensie in de Eredivisie.

Ook tegen ADO Den Haag slaagde FC Emmen er niet in de zegeloze reeks te stoppen. Ook tegen ADO Den Haag slaagde FC Emmen er niet in de zegeloze reeks te stoppen. Foto: Pro Shots

Lukkien ziet wel 'stijgende lijn' in spel

Ondanks het uitblijven van de eerste zege zag Lukkien tegen ADO nog voldoende aanknopingspunten bij zijn ploeg.

"We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Het eerste half uur vond ik prima. Daarna was het tot de pauze matig. En in de tweede helft werden goede momenten afgewisseld met minder goede momenten. In het spel zit wel een stijgende lijn", aldus de trainer.

Mede daardoor acht Lukkien het nog mogelijk om degradatie te ontlopen. "Na de wedstrijd waren mijn jongens teleurgesteld, maar ik voelde ook wel weer iets van: we gaan door. Dat is ook de enige manier. Misschien is dit aan het einde van de rit juist wel een heel kostbaar punt. Dat weet je achteraf pas."

FC Emmen lijkt weinig kans te maken om in de negentiende speelronde wel de eerste zege te behalen, aangezien het dinsdag PSV ontvangt. Zondag staat de belangrijke krachtmeting met mededegradatiekandidaat Willem II op het programma in Tilburg.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie