Riechedly Bazoer schoot Vitesse zaterdag met een schitterende treffer tegen FC Groningen naar de vierde zege op rij in de Eredivisie (1-0), en dat leidde tot hilariteit in de kleedkamer bij de Arnhemmers.

"Ik raak ook weleens een bal verkeerd. Dat zei ik tegen Riechedly in de rust", vertelde keeper Remko Pasveer na afloop met een glimlach voor de camera van ESPN. "Dat zijn leuke dingen, de sfeer is goed."

De 24-jarige Bazoer haalde in de 36e minuut van het duel in het GelreDome uit van bijna 25 meter. "Ik had weinig tijd, dus schoot maar gelijk", zei de zesvoudig Oranje-international over zijn doelpunt, waarbij de bal via de onderkant van de lat uit het doel van FC Groningen stuiterde.

Scheidsrechter Björn Kuipers zag niet dat de bal de doellijn had gepasseerd, maar na inmenging van de VAR werd het toch een goal. "Ik wist ook niet zeker of die zat", vertelde Bazoer over het moment dat hij moest wachten op het oordeel van de VAR.

Bazoer had nog een onderonsje met FC Groningen-keeper Sergio Padt. "Die zei natuurlijk tegen me dat het geen goal was. Maar gelukkig was het er wel een. Daar was ik heel blij mee."

Remko Pasveer juicht na de goal van Riechedly Bazoer. Remko Pasveer juicht na de goal van Riechedly Bazoer. Foto: Pro Shots

'We moeten reëel zijn'

Door de goal en daarmee opnieuw drie punten legt Vitesse de druk weer bij Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Fortuna Sittard. De Arnhemse club heeft tot dusver alle wedstrijden gewonnen in 2021. "We draaien uitstekend, maar we kijken niet te veel naar de ranglijst", benadrukte Bazoer.

Ook Pasveer wil niet openlijk dromen over een landstitel, ook al heeft Vitesse nu evenveel punten als de Amsterdamse Eredivisie-koploper. "We moeten reëel zijn", aldus de 37-jarige doelman. "We zitten pas op de helft van de competitie en het zou al mooi zijn als we op de plek blijven staan waar we nu staan."

"Aan de andere kant wil je omhoog en dan is er nog maar één plek. Dat is een sportieve gedachte", aldus de doelman.

Fortuna Sittard tegen Ajax begint zondag om 12.15 uur in het Fortuna Sittard Stadion. De volgende Eredivisie-wedstrijd van Vitesse is woensdag uit tegen VVV-Venlo.