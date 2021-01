PSV'ers Denzel Dumfries en Pablo Rosario vinden dat hun ploeg lering moet trekken uit de zwakke start van het duel met RKC. Net als in het bekerduel van woensdag met FC Volendam ontsnapten de Eindhovenaren aan een vroege achterstand tegen de Waalwijkers.

De paal, reddingen van Yvon Mvogo en een ingreep van Jordan Teze op de doellijn stonden na een half uur een treffer van RKC Waalwijk in de weg. Desondanks kwam PSV op slag van rust op voorsprong dankzij een benutte vrije trap van Eran Zahavi, waarna Rosario het duel een kwartier voor tijd besliste met de 2-0.

"In de eerste helft hebben we het niet goed gedaan en kwamen zij er heel goed door", aldus Rosario bij de NOS. "Uiteindelijk creëren ze drie heel goede kansen. Het is dat Yvon heel scherp was en Jordan de bal van de lijn haalde. De eerste helft was gewoon slecht. De tweede helft doen we het anders en zaten we scherper op de bal."

Rosario zag parallellen met het gewonnen bekerduel met FC Volendam (0-2), waarin PSV ook in het begin niet bij de les was. "Je kan van tevoren niet aanwijzen waarom het gebeurt. Maar het gebeurt wel. We moeten hier lering uit trekken, want uiteindelijk kunnen we in beide wedstrijden achter komen in de eerste helft. Dat gebeurt niet, we trekken 'm wel over de streep, maar dat is niet goed van ons."

Aanvoerder Dumfries baalt vooral dat zijn ploeg RKC niet vanaf de aftrap bij de keel greep. "Dat was wel het strijdplan", erkent hij bij ESPN. "Maar gezien het verloop van de wedstrijd voel je dat het er vandaag niet inzat. Het belangrijkste is dat je de overwinning over de streep trekt, maar we moeten het wel beter doen."

Ook trainer Roger Schmidt erkent dat PSV beter kon. "Niet alle spelers waren in de beste vorm", zegt hij bij de NOS. "In dit zware schema is het niet makkelijk om altijd negentig minuten goed te spelen. De tegenstander investeerde een hoop energie in de wedstrijd. Met wat geluk hebben we de nul gehouden. We hebben hard moeten werken, maar hebben net als tegen FC Volendam twee goede doelpunten gemaakt."