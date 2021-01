Ajax neemt het in de kwartfinales van het TOTO KNVB Bekertoernooi thuis op tegen PSV, zo heeft de loting zaterdagavond bepaald. Feyenoord wacht een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

De andere kwartfinales zijn Excelsior-Vitesse en NEC Nijmegen tegen VVV-Venlo. De kwartfinales van het bekertoernooi worden afgewerkt op 9, 10 en 11 februari. Er moet nog bepaald worden wanneer de wedstrijden precies gespeeld worden.

De halve finales zijn begin maart en op zondag 18 april is de eindstrijd in De Kuip. Vorig jaar plaatsen Feyenoord en FC Utrecht zich voor de finale, maar die werd vanwege de coronacrisis nooit gespeeld.

Het is voor het eerst sinds 2006 dat Ajax en PSV elkaar treffen in het bekertoernooi. Destijds betrof het de finale in De Kuip, die door de Amsterdammers met 2-1 werd gewonnen.

Eerder deze maand eindigde de Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA in 2-2 en op 28 februari is de competitiewedstrijd in Eindhoven. Heerenveen-Feyenoord is een herhaling van de kwartfinale van vorig jaar, toen de Rotterdammers in het Abe Lenstra Stadion met 1-0 wonnen.