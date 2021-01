PSV heeft zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Eredivisie. De Eindhovenaren hadden het voor rust moeilijk tegen RKC Waalwijk, maar wonnen wel met 2-0 in het Philips Stadion.

In een eerste helft met grote kansen voor RKC tekende Eran Zahavi met een schitterende vrije trap voor de openingstreffer namens PSV. Twintig minuten voor tijd zorgde Pablo Rosario met zijn eerste doelpunt van het seizoen voor de beslissing.

Door de overwinning komt nummer drie PSV op één punt van koploper Ajax, dat zondagmiddag nog een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard speelt. Nummer twee Vitesse won zaterdagavond met 1-0 van FC Groningen en heeft net als Ajax 41 punten.

RKC Waalwijk bleef voor de zevende competitiewedstrijd op rij zonder overwinning. De ploeg van trainer Fred Grim, die op 5 december voor het laatst won in de Eredivisie, bezet de vijftiende plek en is drie punten van de degradatiestreep verwijderd.

PSV-trainer Roger Schmidt zat gewoon op de bank tegen RKC. De Duitser wacht mogelijk een schorsing vanwege zijn forse kritiek op scheidsrechter Bas Nijhuis vorige week, maar de zaak wordt op verzoek van PSV pas komende week behandeld door de aanklager betaald voetbal.

Pablo Rosario maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Pablo Rosario maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Foto: Pro Shots

RKC verzuimt te scoren in eerste helft

Zonder de geblesseerden Cody Gakpo en Mario Götze in de selectie en clubtopscorer Donyell Malen op de bank - de spits kreeg rust van Schmidt - had PSV in de beginfase moeite om kansen te creëren. De beste mogelijkheid was na achttien minuten voor Zahavi, maar de Israëliër zag zijn kopbal naast gaan.

Vlak daarna werd Schmidt alsnog gedwongen om Malen te brengen, omdat Noni Madueke een hamstringblessure opliep bij een sprintactie. Niet alleen moest Schmidt zijn plannen wijzigen, hij zag vanaf de bank ook hoe RKC plots het initiatief nam en verzuimde op voorsprong te komen in het Philips Stadion.

Doelman Yvon Mvogo voorkwam na een klein half uur met een fraaie ingreep dat Lennerd Daneels de bal bij de tweede paal binnengleed. Uit de daaropvolgende afgeslagen corner raakte Ayman Azhil de paal met een afstandsschot en in de rebound zag Melle Meulensteen zijn inzet van de lijn worden gehaald door Jordan Teze.

Het antwoord van PSV kwam vlak daarna via Malen, maar zijn venijnige schot werd gekeerd door Kostas Lamprou. Op slag van rust was het uit het niets toch nog raak voor PSV. Zahavi mocht op een mooie plek aanleggen voor een vrije trap en deed dat uitstekend: zijn schot ging via de binnenkant van de paal in het doel.

Doelman Yvon Mvogo was in de eerste helft belangrijk voor PSV. Doelman Yvon Mvogo was in de eerste helft belangrijk voor PSV. Foto: Pro Shots

PSV neemt initiatief over na rust

Aan het begin van de tweede helft gebeurde er aanvankelijk niet veel. Na een schot van Denzel Dumfries in het zijnet kon RKC-middenvelder Azhil gevaarlijk worden in het strafschopgebied van PSV, maar de aan de grond genagelde Mvogo zag zijn poging naast gaan. Vlak daarna kwamen de bezoekers goed weg bij kansen van Dumfries (redding Lamprou) en Zahavi (kopbal via de bovenkant van de lat over).

De fut leek er bij het dappere RKC wel een beetje uit. PSV dicteerde in de tweede helft en gooide het duel twintig minuten voor tijd op slot. Rosario liep zich vrij aan de rand van het strafschopgebied en werkte een voorzet van Ryan Thomas laag in de rechterhoek.

RKC probeerde het daarna nog wel, maar op een kopbal van Meulensteen na bleef serieus gevaar van de bezoekers uit. PSV was ook niet meer heel scherp in de afronding, maar trok de wedstrijd zonder veel problemen naar zich toe.

