Vitesse heeft zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen de vierde zege op rij geboekt in de Eredivisie. De Arnhemmers wonnen door een goal van Riechedly Bazoer, die na inmenging van de VAR werd toegekend, met 1-0 in het GelreDome.

Bazoer haalde in de 36e minuut hard uit, waarna de bal via de onderkant van de lat terug het veld in kwam. De VAR zag dat de bal de doellijn had gepasseerd, waardoor het 1-0 werd en daarbij bleef het.

Door de kleine zege is Vitesse nog altijd zonder puntenverlies in 2021. Heracles Almelo (0-2), FC Utrecht (1-0) en FC Emmen (1-4) werden ook al verslagen in de Eredivisie en afgelopen week rekende de ploeg van trainer Thomas Letsch in het TOTO KNVB Beker-toernooi met 2-1 af met ADO Den Haag.

Vitesse heeft na achttien wedstrijden 41 punten. Dat zijn er evenveel als koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen zondag nog om 12.15 uur uit tegen Fortuna Sittard. FC Groningen staat op de zesde plaats.

Mike te Wierik keerde terug bij FC Groningen. Foto: Pro Shots

Te Wierik meteen in basis bij FC Groningen

Vitesse was tegen FC Groningen vanaf het begin de betere ploeg, maar het lukte lange tijd niet om dat om te zetten in grote kansen.

Van de Albanese aanvaller Armando Broja ging de meeste dreiging uit, maar hij was ongelukkig voor het doel. FC Groningen, met de van Derby County teruggekeerde Mike te Wierik meteen in de baisis, stelde daar aanvallend weinig tegenover.

Dankzij Bazoer ging Vitesse toch met een voorsprong de rust in. De oud-Ajacied knalde in de 36e minuut via de onderkant van de lat raak (1-0), al telde de treffer pas na inmenging van de VAR.

In de tweede helft verzuimde Vitesse verder afstand van FC Groningen te nemen. Loïs Openda, Oussama Tannane en Matús Bero lieten kansen onbenut, maar dat kon Vitesse zich veroorloven. De ploeg van Letsch kwam niet meer in de problemen, ook niet toen de Groningse keeper Segio Padt in de absolute slotfase mee naar voren ging, en legde de druk zo weer bij koploper Ajax.

Vitesse viert de vierde overwinning op rij. Foto: Pro Shots

