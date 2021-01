PSV moet het zaterdagavond zonder Philipp Max stellen in het thuisduel met RKC Waalwijk. De drievoudig international van Duitsland is ziek. Verder kiest trainer Roger Schmidt ervoor om Ibrahim Sangaré en Donyell Malen op de bank te houden.

De afwezigheid van Max betekent dat Oliver Boscagli tegen RKC de linksback van PSV is. Sangaré en Malen, die dinsdag net als Max nog startten in het bekerduel met FC Volendam, worden vervangen door Ryan Thomas en Eran Zahavi.

In vergelijking met de met 0-2 gewonnen wedstrijd in Volendam keert ook keeper Yvon Mvogo terug in de Eindhovense basiself, maar dat is geen verrassing. De Zwitser kreeg midweeks rust en werd toen vervangen door reservedoelman Lars Unnerstall.

Coach Schmidt kan tegen RKC niet beschikken over Cody Gakpo en Mario Götze, die nog geblesseerd zijn. Bij de Waalwijkers debuteert de onlangs van AZ overgekomen middenvelder Thijs Oosting, die in Alkmaar met zeven goals topscorer was van de beloftenploeg.

Nummer drie PSV moet RKC verslaan om druk te houden op koploper Ajax en nummer twee Vitesse. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 20.00 uur en wordt geleid door scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Baumgartl, Boscagli; Madueke, Rosario, Thomas, Mauro Júnior; Ihattaren, Zahavi.

Opstelling RKC Waalwijk: Lamprou; Gaari, Meulensteen, Touba, Lutonda; Oosting, Azhil, Tahiri; Daneels, Stokkers, Sow.

