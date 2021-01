Matthijs de Ligt kan zondag voor het eerst in weken weer in actie komen voor Juventus. De 21-jarige verdediger testte begin januari positief op het coronavirus, maar is nu weer hersteld en voegt zich zaterdag bij de 'Oude Dame'.

De Ligt testte de laatste dagen volgens protocol twee keer negatief en hoeft niet meer in isolatie te blijven. Juventus meldt op zijn website dat de Oranje-international direct bij de selectie wordt gehaald voor de thuiswedstrijd tegen Bologna van zondag.

Door het oplopen van het virus miste De Ligt de competitiewedstrijden van Juventus tegen Sassuolo (3-1-winst) en Internazionale (0-2-verlies), het bekerduel met Genoa (3-2-zege) en de met 2-0 gewonnen finale om de Italiaanse supercup tegen Napoli.

Het was niet de eerste keer dat De Ligt wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan dit seizoen. De oud-Ajacied liet zich aan het einde van het vorige seizoen opereren aan zijn schouder en kwam tot eind november niet in actie.

Met De Ligt terug in de ploeg begint Juventus de jacht op koploper AC Milan. De Milanezen hebben tien punten meer dan de ploeg van trainer Andrea Pirlo en zijn op dit moment bezig aan het thuisduel met Atalanta.

