Hekkensluiter FC Emmen heeft zaterdag ook de achttiende wedstrijd van het Eredivisie-seizoen niet gewonnen. Op bezoek bij concurrent ADO Den Haag had het moeten gebeuren, maar de ploeg van trainer Dick Lukkien kwam niet verder dan 0-0.

Het gelijkspel betekent dat Emmen in de hoogste divisies van alle 55 UEFA-landen nog altijd de enige ploeg zonder winst is. Die status werd lang gedeeld met Sheffield United, maar de Premier League-club boekte op 12 januari de eerste seizoenszege.

ADO en Emmen maakten er een slaapverwekkende wedstrijd van in het Cars Jeans Stadion. Voor rust was de beste kans voor de bezoekers, maar Michael de Leeuw zag keeper Luuk Koopmans van dichtbij redding brengen. Namens ADO zorgde Michiel Kramer nog voor gevaar.

In de tweede helft was het niveau niet veel beter. ADO was er nog het dichtstbij, maar bij een vrije trap ging de bal er via Emmen-aanvoerder De Leeuw en de binnenkant van de paal niet in en vlak voor tijd knalde invaller Ricardo Kishna net naast.

Het dolende Emmen hield voor de zesde keer dit seizoen een punt over aan een Eredivisie-wedstrijd. De ploeg van Lukkien heeft vier punten achterstand op Willem II, dat vrijdag al met 1-3 van PEC Zwolle verloor en gepasseerd wordt door ADO.

Voor ADO is er met elf punten iets meer perspectief in vergelijking met Emmen, al staat de formatie van coach Ruud Brood er op plek zestien ook niet florissant voor.

Foto: Pro Shots

