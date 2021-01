Hekkensluiter FC Emmen heeft zaterdag ook de achttiende wedstrijd van het Eredivisie-seizoen niet gewonnen. Op bezoek bij concurrent ADO Den Haag had het moeten gebeuren, maar de ploeg van trainer Dick Lukkien kwam niet verder dan 0-0. Heracles Almelo bezorgde sc Heerenveen in de slotfase een nederlaag: 1-0.

Het gelijkspel betekent dat Emmen in de hoogste divisies van alle 55 UEFA-landen nog altijd de enige ploeg zonder winst is. Die status werd lang gedeeld met Sheffield United, maar de Premier League-club boekte op 12 januari de eerste seizoenszege.

ADO en Emmen maakten er een slaapverwekkende wedstrijd van in het Cars Jeans Stadion. Voor rust was de beste kans voor de bezoekers, maar Michael de Leeuw zag keeper Luuk Koopmans van dichtbij redding brengen. Namens ADO zorgde Michiel Kramer nog voor gevaar.

In de tweede helft was het niveau niet veel beter. ADO was er nog het dichtstbij, maar bij een vrije trap ging de bal er via Emmen-aanvoerder De Leeuw en de binnenkant van de paal niet in en vlak voor tijd knalde invaller Ricardo Kishna net naast.

Het dolende Emmen hield voor de zesde keer dit seizoen een punt over aan een Eredivisie-wedstrijd. De ploeg van Lukkien heeft vier punten achterstand op Willem II, dat vrijdag al met 1-3 van PEC Zwolle verloor en gepasseerd wordt door ADO.

Voor ADO is er met elf punten iets meer perspectief in vergelijking met Emmen, al staat de formatie van coach Ruud Brood er op plek zestien ook niet florissant voor.

De situatie wordt steeds minder rooskleurig voor het FC Emmen van trainer Dick Lukkien. De situatie wordt steeds minder rooskleurig voor het FC Emmen van trainer Dick Lukkien. Foto: Pro Shots

Heracles in slotfase langs geplaagd Heerenveen

Ook bij Heracles Almelo-Heerenveen leken de doelpunten uit te blijven, maar de thuisploeg trok in de slotfase toch nog aan het langste eind. Schalke 04-huurling Ahmed Kutucu ging ervandoor aan de linkerkant en bediende Delano Burgzorg, die doelman Edwin Mulder kansloos liet in de verre hoek en voor het vijfhonderdste Eredivisie-doelpunt van dit seizoen zorgde.

In de openingsfase was Heracles ook al dicht bij de openingstreffer, maar Silvester van der Water kon een fraaie steekpass van Rai Vloet geen passend vervolg geven en schoot hard en wild over. In blessuretijd verzuimde Kutucu nog de 2-0 te maken door van dichtbij tegen Mulder aan te schieten.

Domper voor Heerenveen was het uitvallen van Siem de Jong, die na ruim een half uur geblesseerd raakte en het veld verliet voor Rodney Kongolo. De oud-Ajacied kan nog niet imponeren sinds hij deze transferperiode overkwam van FC Cincinnati.

Heerenveen bleef al voor het elfde duel op rij zonder overwinning in de Eredivisie, al werd woensdag nog de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker bereikt door FC Emmen te verslaan. De laatste competitiezege van de Friezen dateert van 1 november, toen Sparta Rotterdam met 1-4 werd verslagen.

Door de winst vestigt Heracles zich in de middenmoot (elfde plek met 21 punten). Heerenveen staat met 22 punten op de achtste positie. Nummer negen Sparta Rotterdam en nummer tien FC Utrecht spelen zondag tegen elkaar in Stadion Galgenwaard.

Delano Burgzorg tekende in de slotfase voor de winnende treffer. Delano Burgzorg tekende in de slotfase voor de winnende treffer. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie