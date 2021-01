Bayer Leverkusen heeft zaterdag de derde nederlaag van deze maand geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Peter Bosz verloor thuis met 0-1 van VfL Wolfsburg waardoor de landstitel zo goed als uit zicht is.

Wout Weghorst maakte de negentig minuten vol namens Wolfsburg en zag Ridle Baku in de 35e minuut de enige treffer van de wedstrijd maken in de BayArena. Bij de thuisploeg speelde Daley Sinkgraven de hele wedstrijd.

Door de nederlaag heeft nummer drie Leverkusen nu zeven punten achterstand op koploper Bayern München, dat zondag op bezoek gaat bij hekkensluiter Schalke 04.

Wolfsburg staat vierde met evenveel punten als Leverkusen, dat in december nog even aan kop ging. Dinsdag won de ploeg van Bosz nog knap met 2-1 van Borussia Dortmund.

Ridle Baku maakt de enige goal van de wedstrijd in de Bayarena. Ridle Baku maakt de enige goal van de wedstrijd in de Bayarena. Foto: Pro Shots

Boëtius negentig minuten op bank bij Mainz

Doordat nummer twee RB Leipzig zaterdag ook verloor lijkt Bayern hard op weg naar de negende landstitel op rij. De ploeg van Justin Kluivert, die een halfuur voor tijd inviel, ging met 3-2 onderuit bij nummer zeventien FSV Mainz 05.

Leipzig stond na een halfuur nog met 1-2 voor in de Open Arena door goals van de Amerikaan Tyler Adams en Duits international Marcel Halstenberg. De Fransman Moussa Niakhaté maakte in de 35e minuut zijn tweede goal van de wedstrijd (2-2) en in de vijftigste minuut tekende de Luxemburger Leandro Barreiro voor de 3-2 van Mainz, dat zo drie belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie.

Jeremiah St. Juste had een basisplaats bij Mainz, terwijl Jean-Paul Boëtius negentig minuten op de bank bleef.

Vreugde bij Mainz na de zege op RB Leipzig. Vreugde bij Mainz na de zege op RB Leipzig. Foto: Pro Shots

Til krijgt weer speeltijd bij Freiburg

Middenmoter FC Augsburg was thuis met 2-1 te sterk voor Union Berlin, waar Sheraldo Becker het eerste uur speelde. Bij de thuisploeg maakte Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol. Florian Niederlechner maakte beide goals voor Augsburg en de Deen Marcus Ingvartsen scoorde voor Union, maar hij miste ook een strafschop.

Mike van der Hoorn zat op de bank bij Arminia Bielefeld, dat met liefst 1-5 verloor van Eintracht Frankfurt. De Portugees André Silva scoorde twee keer voor Frankfurt en ook voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic was trefzeker. Jetro Willems kwam niet in actie bij Frankfurt.

Freiburg won met 2-1 van VfB Stuttgart. Guus Til mocht tien minuten voor tijd invallen en kwam voor de derde keer in actie voor Freiburg, dat hem dit seizoen huurt van Spartak Moskou. Mede door blessureleed heeft de voormalig aanvoerder van AZ nog weinig kunnen betekenen voor zijn Duitse club.

Er staat zaterdag nog een wedstrijd op het programma in de Bundesliga en dat is om 18.30 uur Hertha BSC-Werder Bremen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga