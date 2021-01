Serie A-koploper AC Milan heeft zaterdag een 3-0-nederlaag geleden in de thuiswedstrijd tegen Atalanta. Nummer twee Internazionale leed ook puntenverlies en Rick Karsdorp maakte zijn eerste goal voor AS Roma.

Milan, dat jaagt op de eerste landstitel sinds 2011, verloor in San Siro door goals van Cristian Romero, Josip Ilicic (strafschop) en Duvan Zapata. Bij Atalanta waren Hans Hateboer en Marten de Roon basisspelers. Hateboer ging in de 67e minuut naar de kant. Sam Lammers bleef op de bank.

Het was de tweede nederlaag van AC Milan deze maand, nadat eerder de topper tegen landskampioen Juventus met 1-3 verloren werd.

Internazionale verzuimde met Stefan de Vrij in de ploeg volledig te profiteren van het verlies van de stadgenoot. De ploeg van coach Antonio Conte kwam bij Udinese niet verder dan 0-0. Marvin Zeegelaar was basisspeler bij de thuisclub en ploeggenoot Bram Nuytinck viel in de 79e minuut in. Thomas Ouwejan bleef op de bank.

Josip Ilicic neemt een vrije trap namens Atalanta. Josip Ilicic neemt een vrije trap namens Atalanta. Foto: Pro Shots

Karsdorp trefzeker tegen Spezia

Milan heeft nu nog twee punten voorsprong op naaste belager Internazionale. AS Roma, dat zaterdag een zwaarbevochten 4-3-zege boekte op Spezia, heeft vier punten achterstand op de koploper.

De 25-jarige Karsdorp, die in 2017 bij Roma tekende, maakte in de 55e minuut de 3-1 voor Roma. Leonardo Spinazzola stoomde op en vond bij de tweede paal de meegelopen drievoudig Oranje-international, die binnentikte.

Karsdorp had tegen Spezia een basisplaats, zoals al vrijwel het gehele seizoen. De afgelopen jaren kwam hij mede door blessureleed amper aan spelen toe bij Roma, waarvoor hij nu 28 competitiewedstrijden gespeeld heeft. Vorig seizoen speelde Karsdorp op huurbasis bij Feyenoord.

De Spanjaard Borja Mayoral maakte de 1-0 en 2-1 namens Roma tegen Spezia en door de de 3-1 van Karsdorp leek de wedstrijd beslist. Door goals van de Braziliaan Diego Farias (59e minuut) en Daniele Verde (negentigste minuut), kwam de uitploeg toch nog terug tot 3-3.

In de tweede minuut van de extra tijd bezorgde Lorenzo Pellegrini Roma alsnog nog drie punten, terwijl Karsdorp al gewisseld was. Bij Spezia ontbrak doelman Jeroen Zoet in de wedstrijdselectie.