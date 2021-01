FC Den Bosch heeft zaterdag een verdienstelijk gelijkspel geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Brabanders pakten onder toeziend oog van Wesley Sneijder een punt tegen NAC Breda (1-1).

De 36-jarige Sneijder werd de afgelopen week in verband gebracht met FC Den Bosch, maar de club doet geheimzinnig over welke rol de gestopte recordinternational op zich zou moeten nemen. Het enige wat Den Bosch liet weten is dat beide partijen in gesprek zijn over "een mogelijke samenwerking".

Met Sneijder op de tribune kwam het kwakkelende Den Bosch op slag van rust op voorsprong door een treffer van Romano Postema. Sydney van Hooijdonk maakte in de 63e minuut gelijk met zijn twaalfde competitiegoal van het seizoen, maar NAC was niet meer bij machte om te winnen in Stadion De Vliert.

Het is al de derde wedstrijd op rij dat NAC zonder overwinning blijft. De ploeg van trainer Maurice Steijn speelde de laatste weken ook gelijk tegen Jong PSV (1-1) en Roda JC (2-2). FC Den Bosch, dat vorige week vanwege de slechte resultaten trainer Erik van der Ven ontsloeg, wist na drie nederlagen op rij juist weer een punt te pakken.

NAC bezet de vierde plaats en staat inmiddels twaalf punten achter op de gedeelde koplopers SC Cambuur en Almere City. FC Den Bosch heeft net als hekkensluiter FC Dordrecht twaalf punten, maar staat op doelsaldo niet onderaan.

