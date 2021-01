Heracles Almelo-sc Heerenveen ·

31' Na ruim een half uur brengt Tibor Halilović zijn ploeggenoot Mitchell van Bergen in stelling, maar de buitenspeler schiet de bal zacht in de handen van Heracles-doelman Blaswich. Het is wel het eerste schot op doel in deze wedstrijd en hopelijk is dat een voorteken voor wat meer vuurwerk in Almelo.