Lamprou: 'Het zat vandaag niet mee'

RKC-aanvoerder Kostas Lamprou baalt vanzelfsprekend van de gemiste kansen in de eerste helft. "We missen ervaring", stelt hij bij ESPN. "Ik moet eerlijk zeggen dat het vandaag ook niet meezat. Soms komen we tot de 16 van de tegenstander en maken we verkeerde keuzes. De keeper van PSV pakt vandaag twee wereldballen. Dan geven we een onnodige vrije trap weg, dat is doodzonde."