ADO-FC Emmen ·

50' Paal! Daar is ADO ineens dicht bij de openingstreffer en dat is door toedoen van FC Emmen. Michael de Leeuw, de man met de grootste kans in de eerste helft, werkt een vrije trap van de Hagenezen bijna in eigen doel. De binnenkant van de paal is zijn reddingsboei.