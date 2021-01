Arsenal heeft zich zaterdag in de vierde ronde van de FA Cup laten verrassen door Southampton. De titelverdediger ging in het St. Mary's Stadium met 1-0 onderuit.

De Braziliaanse verdediger Gabriel passeerde in de 24e minuut zijn eigen doelman en zorgde daarmee op ongelukkige wijze voor het enige doelpunt van de wedstrijd. 'The Gunners' waren niet bij machte om de thuisploeg nog aan het wankelen te brengen en leden een dure nederlaag.

Met het verlies zet Arsenal een zeer teleurstellend seizoen voort. De ploeg van manager Mikel Arteta bezet de tiende plek in de Premier League en heeft na negentien duels dertien punten achterstand op koploper Manchester United.

Eind vorig jaar werd Arsenal ook al uitgeschakeld in de League Cup. De Londense club wist wel te overwinteren in de Europa League en neemt het daarin volgende maand op tegen Benfica.

Vorig seizoen was Arsenal nog de sterkste in het roemruchte Engelse bekertoernooi. In de finale werd Chelsea met 2-1 verslagen.