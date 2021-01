Trainer Ronald Koeman heeft geen goed woord over voor het speelschema van FC Barcelona. De Nederlandse coach is met zijn ploeg bezig aan een reeks van acht uitwedstrijden op rij.

"Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt", zei Koeman zaterdag op een persconferentie in de aanloop naar het uitduel met Elche. "Acht uitwedstrijden op rij is gekkenwerk. Gelukkig heeft mijn team bewezen sterk te zijn en komen we de reeks - afgezien van het resultaat in de Spaanse supercup tegen Athletic Club - goed door."

De Catalanen gingen op 3 januari op bezoek bij Huesca (0-1-winst) en speelden daarna achtereenvolgens tegen Athletic Club (2-3-winst), Granada (0-4-winst) en Cornellà (0-4-winst na verlenging). Tussendoor werd in de halve finales van de Spaanse supercup in Córdoba na strafschoppen gewonnen van Real Sociedad en werd in de finale daarvan in Sevilla na verlenging verloren van Athletic Club (2-3).

"Het is een loodzwaar schema, waar geen makkelijke tegenstanders tussen zitten", vervolgde Koeman. "Wat het extra lastig voor ons maakt, is dat we nu drie keer op rij een verlenging hebben gespeeld. We hebben ontzettend veel gereisd en ook dat kost allemaal kracht. Gelukkig spelen we zondag weer eens in de middag."

De herstelde Sergiño Dest keert zondag terug in de selectie van Ronald Koeman. Foto: Pro Shots

Dest hersteld van dijbeenblessure

Koeman kan tegen Elche in ieder geval weer beschikken over Sergiño Dest. De oud-Ajacied, die een wisselvallig debuutseizoen kent in Catalonië, viel in de finale van de supercup uit met een dijbeenblessure en miste daardoor het bekerduel met Cornellà.

"We moeten nog even kijken hoe fit hij precies is, maar het lijkt erop dat hij kan spelen", aldus Koeman. "Het zou voor hem goed zijn om wedstrijdritme op te doen, al komt een basisplaats waarschijnlijk nog te vroeg. We moeten niet vergeten dat hij al veel wedstrijden heeft gespeeld en dit pas zijn eerste seizoen hier is."

Het competitieduel tussen nummer achttien Elche en nummer drie FC Barcelona begint zondag om 16.15 uur.

