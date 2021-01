Bij degradatiekandidaat Willem II was iedereen vrijdagavond vol ongeloof over de rode kaart voor Kwasi Wriedt. De Tilburgers verloren thuis met 1-3 van PEC Zwolle.

"We hadden de wedstrijd onder controle, maar de rode kaart was de ommekeer", zei trainer Adrie Koster tegen ESPN. Willem II stond op slag van rust met 1-0 voor toen doelpuntenmaker Wriedt direct rood kreeg van scheidsrechter Sander van Eijk.

Wriedt speelde eerst de bal en kwam daarna met zijn voet stevig in botsing met Mike van Duinen. De spits van PEC moest het veld geblesseerd verlaten.

"Er was totaal geen opzet, hij passt de bal gewoon en moet zijn voet ergens neerzetten. Natuurlijk, hij raakt hem, maar ik vind het zeker geen rode kaart", analyseerde Koster. "Ik had verwacht dat de VAR dit wel zou corrigeren."

Kwasi Wriedt verlaat het veld na zijn dubieuze rode kaart. Kwasi Wriedt verlaat het veld na zijn dubieuze rode kaart. Foto: Pro Shots

'Je kunt je voet niet terugtrekken na een pass'

Willem II-aanvoerder Jordens Peters vond ook dat de rode kaart doorslaggevend was. "Een hele zware dreun, want er was geen vuiltje aan de lucht voor ons."

Peters vond dat er geen sprake was van ernstig gemeen spel, maar van een ongelukkige botsing. "Hij speelt de bal en komt ongelukkig terecht met zijn voet."

"Helaas raakt Mike van Duinen geblesseerd, maar het is een contactsport en dit kan gebeuren. Je kunt je voet niet terugtrekken als je een bal passt."

Scheidsrechter Sander van Eijk gaf rood vanwege de impact van het contact. Scheidsrechter Sander van Eijk gaf rood vanwege de impact van het contact. Foto: Pro Shots

Scheidsrechter heeft begrip voor twijfel

De 29-jarige arbiter Van Eijk gaf toe dat hij zijn twijfels had over de rode kaart. "Ik vond het op het veld al een lastige afweging. Wriedt doet een poging de bal te spelen en raakt die ook. Daarna raakt hij met gestrekt been en de noppen vooruit de tegenstander. De impact daarvan was dusdanig dat ik besloot om een rode kaart te geven."

Dat Wriedt geen intentie had om een overtreding te maken, speelde voor de scheidsrechter geen rol. "Intenties kunnen wij niet meenemen in het besluit op het veld."

"Sommigen vinden het een ongeluk, anderen zeggen dat hij het grote risico nam zijn tegenstander te blesseren", vatte Van Eijk samen. "Ik laat het over aan de tuchtcommissie om hier een oordeel over te vellen."

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie