Borussia Mönchengladbach heeft vrijdag na elf verloren ontmoetingen op rij in de Bundesliga weer eens van Borussia Dortmund gewonnen. 'Die Fohlen' waren thuis in een spektakelstuk met 4-2 te sterk voor het kwakkelende 'BVB'.

Het duel op Borussia-Park kwam direct tot ontbranding. Florian Neuhaus zette Gladbach in de tweede minuut al op 1-0, maar scheidsrechter Manuel Gräfe keurde het doelpunt af vanwege een overtreding van Neuhaus. In de elfde minuut kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong. Nico Elvedi stond helemaal vrij bij een vrije trap en kopte van dichtbij simpel raak.

Dortmund had vervolgens niet lang nodig om te reageren. Halverwege de eerste helft vond Erling Haaland de verre hoek na een steekpass van Jadon Sancho en zes minuten later schoot de Noorse doelpuntenmachine uit de draai opnieuw raak na wederom een assist van Sancho: 1-2.

Ook de bezoekers konden niet lang van de voorsprong genieten. Dortmund-doelman Roman Bürki ging na ruim een half uur spelen in de fout bij een vrije trap van Lars Stindl en verdediger Elvedi kon eenvoudig voor de gelijkmaker zorgen. Vlak na rust werd het ook 3-2: Rami Bensebaini kapte vanaf linkerkant naar binnen en schoot de bal met rechts in de verre hoek.

Dortmund jaagde op een nieuwe gelijkmaker, maar invaller Marcus Thuram - die terugkeerde van een schorsing van vier duels wegens spugen - besliste het duel in de 78e minuut door raak te koppen na een corner.

Het is voor Borussia Mönchengladbach de eerste zege op Borussia Dortmund sinds 11 april 2015 (3-1). Daarna volgden twaalf nederlagen op rij, waarvan elf in de Bundesliga. Gladbach staat door de zege nu vierde, Dortmund is de nummer vijf.

