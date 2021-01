Reza Ghoochannejhad heeft PEC Zwolle vrijdag met een bijzondere hattrick naar een 1-3-overwinning geloodst op een dolend Willem II, dat lang met tien man speelde. De 33-jarige spits draaide in de tweede helft eigenhandig een 1-0-achterstand om.

Ghoochannejhad viel halverwege in bij PEC. De Iraniër scoorde in de 58e, 62e en 70e minuut - bij zijn derde doelpunt benutte hij een strafschop - en is de eerste Eredivisie-speler die als invaller twee keer een hattrick heeft gemaakt.

Zijn eerste hattrick maakte Ghoochannejhad in de zesde speelronde van het vorige Eredivisie-seizoen. Op 15 september 2019 eiste hij met liefst vier treffers de hoofdrol voor zich op tijdens een spectaculaire 6-2-zege op RKC Waalwijk.

Tegen Willem II zag het er lang niet naar uit dat PEC zou gaan winnen, want de thuisploeg had voor rust de overhand en kwam op voorsprong dankzij Kwasi Wriedt. Een rode kaart van diezelfde Wriedt op slag van rust - hij raakte Mike van Duinen onbedoeld hard op zijn enkel - veranderde echter alles.

Willem II had in de tweede helft geen verweer meer tegen PEC en Ghoochannejhad, en is bezig aan een dramatisch seizoen. De ploeg van trainer Adrie Koster boekte in november de laatste van twee zeges en staat slechts zestiende in de Eredivisie.

Voor PEC betekent de zege in het Koning Willem II Stadion dat afstand wordt genomen van de onderste plaatsen. Scheidend coach John Stegeman staat voorlopig elfde met zijn club, al komen alle andere ploegen dit weekend nog in actie.

De rode kaart van Kwasi Wriedt was bepalend voor het spelbeeld bij Willem II-PEC Zwolle. De rode kaart van Kwasi Wriedt was bepalend voor het spelbeeld bij Willem II-PEC Zwolle. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie