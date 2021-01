SC Cambuur heeft vrijdag na twee misstappen op rij weer gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper was thuis met 5-1 te sterk voor Jong PSV. Nummer twee Almere City had het lang moeilijk met FC Dordrecht, maar boekte uiteindelijk toch een ruime zege: 3-0.

Cambuur kende tegen Jong PSV wel een slechte start. Jeremy Antonisse tekende met zijn eerste treffer voor de Eindhovenaren al na vijf minuten voor de 0-1. Lang had Cambuur niet nodig om de schade te herstellen. Halverwege de eerste helft dook Jamie Jacobs alleen voor de keeper op en zorgde de middenvelder voor de 1-1.

Nog voor rust kwam Cambuur op een 3-1-voorsprong. Topscorer Robert Mühren scoorde twee keer, waarvan eenmaal met een fraaie volley, en maakte alweer zijn negentiende en twintigste treffer van het seizoen.

Na een uur was de wedstrijd beslist. Jacobs zorgde van dichtbij met zijn tweede van de avond voor de 4-1. Via invaller Jarchinio Antonia werd het 5-1. Issa Kallon zag in de slotfase nog een treffer worden afgekeurd vanwege buitenspel.

Faris Hammouti neemt tegen FC Dordrecht twee treffers voor zijn rekening. Faris Hammouti neemt tegen FC Dordrecht twee treffers voor zijn rekening. Foto: Pro Shots

Almere rekent pas in slotfase af met Dordrecht

Nummer twee Almere City had het lang lastig met nummer negentien FC Dordrecht, dat tot aan de 72e minuut standhield. Faris Hammouti opende de score met een schot in de verre hoek en Damon Mirani kopte vier minuten voor tijd een corner van Ryan Koolwijk binnen. In blessuretijd maakte Hammouti er uit een counter ook nog 3-0 van.

De ploeg van trainer Ole Tobiasen kwam dankzij de zege weer in punten gelijk met Cambuur. De Friezen kunnen wel teren op een veel beter doelsaldo dan de Flevolanders.

In Maastricht eindigde het duel tussen MVV en Helmond Sport in een gelijkspel. Joeri Schroijen benutte na tien minuten een penalty namens de thuisploeg, nadat hij zelf onderuit was gehaald in het strafschopgebied. In de tweede helft zorgde Lance Duijvestijn met een kopbal voor de gelijkmaker: 1-1.

Ook Telstar-Jong AZ eindigde in een remise: 2-2. Ilias Bronkhorst opende na een kwartier de score namens de thuisploeg, waarna Kenzo Goudmijn in de 33e minuut gelijkmaakte. Peer Koopmeiners leek de beloften uit Alkmaar een kwartier voor tijd aan de zege te helpen, maar door een doelpunt van Frank Korpershoek werd het drie minuten voor tijd toch gelijk.

