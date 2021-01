SC Cambuur heeft vrijdag na twee misstappen op rij weer gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper was thuis met 5-1 te sterk voor Jong PSV. Het duel tussen MVV en Helmond Sport leverde geen winnaar op: 1-1.

Cambuur had in de laatste twee competitiewedstrijden slechts één punt gepakt en ging alleen op basis van een beter doelsaldo nog aan kop in de Eerste Divisie. Achtervolger Almere City, dat nu drie punten toegeeft, komt nog in actie.

De ploeg uit Leeuwarden kende tegen Jong PSV wel een slechte start. Jeremy Antonisse tekende met zijn eerste treffer voor de Eindhovenaren al na vijf minuten voor de 0-1. Lang had Cambuur niet nodig om de schade te herstellen. Halverwege de eerste helft dook Jamie Jacobs alleen voor de keeper op en zorgde de middenvelder voor de 1-1.

Nog voor rust kwam Cambuur op een 3-1-voorsprong. Topscorer Robert Mühren scoorde twee keer, waarvan eenmaal met een fraaie volley, en maakte alweer zijn negentiende en twintigste treffer van het seizoen.

Na een uur was de wedstrijd beslist. Jacobs zorgde van dichtbij met zijn tweede van de avond voor de 4-1. Via invaller Jarchinio Antonia werd het 5-1. Issa Kallon zag in de slotfase nog een treffer worden afgekeurd vanwege buitenspel.

MVV en Helmond Sport schieten allebei niet veel op met een gelijkspel. Foto: Pro Shots

Geen winnaar bij MVV-Helmond Sport

In Maastricht deelden MVV en Helmond Sport de punten. Joeri Schroijen benutte na tien minuten een penalty namens de thuisploeg, nadat hij zelf onderuit was gehaald in het strafschopgebied. In de tweede helft zorgde Lance Duijvestijn met een kopbal voor de gelijkmaker: 1-1.

Het gelijkspel betekent dat Helmond Sport, dat veertiende staat, nu zes competitiewedstrijden ongeslagen is. MVV blijft de nummer zeventien en heeft nu zes punten meer dan hekkensluiter FC Den Bosch.

Later op de avond kan Almere City weer naast koploper Cambuur komen, maar dan moet de ploeg van trainer Ole Tobiasen wel van FC Dordrecht winnen. Ook Telstar-Jong AZ staat nog op het programma. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

