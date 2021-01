De familie van Abdelhak Nouri en Ajax staan binnen afzienbare tijd tegenover elkaar in een arbitragezaak bij de KNVB. De voetbalbond moet de hoogte van de schadevergoeding bepalen die de club dient te betalen. Wat kunnen we verwachten?

Hoe kwam het zo ver?

Op 8 juli 2017 zakte Nouri in elkaar tijdens de oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen in Oostenrijk en liep daarbij zwaar en blijvend hersenletsel op. De Amsterdammers erkenden een jaar later dat de behandeling op het veld niet adequaat was.

Desondanks zijn ze er met het kamp-Nouri nog altijd niet uitgekomen wat betreft de schadevergoeding. De familie van Nouri spande daarom donderdag een arbitragezaak aan bij de KNVB.

Waarom gaat de KNVB hierover?

Dat is gebruikelijk omdat in de arbeidsovereenkomst tussen speler en club is opgenomen dat als daaruit geschillen voortvloeien, deze voorgelegd moeten worden aan de arbitragecommissie van de KNVB en niet aan de burgerlijke rechter.

"Ik vond de zaak-Nouri drie jaar geleden te complex voor de arbitragecommissie van de KNVB, maar nu is dat enigszins veranderd omdat de vraag wie er aansprakelijk is niet meer hoeft te worden beantwoord", zegt Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en in het verleden lid van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax, tegen NU.nl.

"Bovendien zitten er in de arbitragecommissie mensen die affiniteit hebben met voetbal", vervolgt Olfers. "Maar dit is niet iets wat zij gewend zijn om te behandelen. Dat zijn zaken als overschrijvingen naar een bepaalde club. Het is ook voor hen dus heel ingewikkeld om te bepalen wat de exacte schade is van het niet juist handelen van Ajax."

De familie van Abdelhak Nouri was in 2019 aanwezig op het kampioensfeest van Ajax. De familie van Abdelhak Nouri was in 2019 aanwezig op het kampioensfeest van Ajax. Foto: ANP

Waar zijn beide partijen het over oneens?

Het is niet bekend welk bedrag de familie van Nouri van Ajax eist, maar naar verluidt is dat meer dan 10 miljoen euro. De familie liet donderdag bij monde van advocaat Khalid Kasem weten dat het hun niet gaat om "winnen of verliezen of financieel gewin". Waar het wel precies om gaat, moet blijken tijdens de arbitragezaak, waarvan de datum nog vastgesteld moet worden.

Volgens de Volkskrant beweert Ajax dat Nouri, ongeacht de behandeling op het veld in Oostenrijk, nooit meer had kunnen voetballen en na eventueel herstel sowieso een ander leven had geleid. Diens familie is echter van mening dat hij nog een normale carrière had kunnen hebben, zonder daarbij aan te kunnen geven hoe goed hij was geworden.

Ajax heeft de familie van Nouri in de afgelopen jaren wel financieel bijgestaan. De recordkampioen van Nederland heeft het tot afgelopen zomer lopende contract van Nouri gerespecteerd en veel geld uitgegeven aan de zorgkosten van de behandelingen en de verhuizing naar een aangepaste woning, maar moet dus wellicht nog een stuk meer gaan betalen.

"Ik zou niet graag in de schoenen van één van de mensen binnen de arbitragecommissie van de KNVB staan", aldus Olfers. "De ene expert zegt straks dat Nouri dat bedrag waard is en de andere noemt dan weer iets anders. Je kan het dus nooit goed doen. Ik had gehoopt dat er in het midden zou worden geschikt, maar dat is er tot nu toe helaas niet van gekomen."

Abdelhak Nouri viert een doelpunt bij zijn debuut voor Ajax in 2016. Abdelhak Nouri viert een doelpunt bij zijn debuut voor Ajax in 2016. Foto: Twitter

Wat gebeurt er na de uitspraak van de arbitragecommissie?

Er kan tegen de uitspraak van de arbitragecommissie van de KNVB geen beroep worden aangetekend. De partijen zouden wel naar de civiele rechter kunnen stappen als ze het niet met het vonnis eens zijn. De kans is echter klein dat de civiele rechter de zaak behandelt, omdat die dat alleen doet als de arbitragecommissie van de KNVB echt iets fout heeft gedaan.

"Ik heb er echt wel moeite mee dat er geen beroepsmogelijkheid is", vertelt Olfers. "Dat is niet zo gek als je snel getransfereerd moet worden, maar nu gaat het om een zeer ingrijpende zaak. Dan zou ik het fijner vinden als iemand anders eventueel nog naar de zaak kan kijken. Nu moet het in één keer goed worden gedaan."

Nouri gold in de jeugdopleiding van Ajax als toptalent en maakte in 2016 op negentienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal tijdens de bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0-zege), waarin hij ook meteen scoorde. De middenvelder kwam tot in totaal vijftien duels, maar had nog geen vaste basisplaats veroverd.

Er is weinig duidelijk over de huidige gezondheidstoestand van Nouri, die in april 23 jaar wordt. Volgens de Volkskrant heeft hij voortdurend zorg nodig en zit hij overdag geregeld in een rolstoel, waarbij hij minimale gedragsreacties toont.