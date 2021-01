Met Willem II en PEC zien we vanavond twee ploegen in actie die, zacht uitgedrukt, niet hun beste seizoen beleven. De Tilburgers wonnen pas twee keer, waarvan op 21 november voor het laatst, toen het 2-1 werd tegen VVV-Venlo. De Zwollenaren stapten pas drie keer als winnaar van het veld; de laatste keer was op 23 december, toen ADO Den Haag met 0-2 werd verslagen.