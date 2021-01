Manchester City moet het de komende weken stellen zonder Kevin De Bruyne. De 29-jarige aanvoerder kampt met een hamstringblessure en is minstens een maand uitgeschakeld. Bij Leicester City moet Jamie Vardy de komende duels missen vanwege een liesblessure.

De Bruyne mist in ieder geval twee belangrijke wedstrijden van City, dat op 7 februari op bezoek gaat bij Liverpool en een week later Tottenham Hotspur ontvangt. City is de nummer twee van de Premier League en heeft twee punten minder dan Manchester United, dat wel een duel meer heeft gespeeld.

"Hij is onder een scan geweest en we zullen hem in een belangrijke periode van het seizoen moeten missen", zei manager Josep Guardiola, die zaterdag met Manchester City in de FA Cup op bezoek gaat bij Cheltenham Town.

"Dat is vervelend voor hem en voor ons. Het programma is vol en zwaar. Het zijn eigenlijk te veel wedstrijden en dat zeg ik niet vanwege de blessure van Kevin. Ik snap nog steeds niet waarom we in de FA Cup wel vijf keer mogen wisselen en in de competitie niet."

Leicester City-topscorer Jamie Vardy staat voorlopig aan de kant. Leicester City-topscorer Jamie Vardy staat voorlopig aan de kant. Foto: Pro Shots

Leicester weken zonder Vardy

Leicester City moet het een paar weken zonder Vardy stellen. De 34-jarige spits, die dit seizoen al elf keer scoorde, moet een kleine ingreep aan een lies ondergaan, die hij volgens manager Brendan Rodgers niet langer kan uitstellen.

Na de ingreep wordt pas duidelijk hoelang Vardy precies moet toekijken, maar zeker is al wel dat hij enkele weken niet kan meedoen. Leicester City staat derde in de Premier League en heeft twee punten minder dan koploper Manchester United.

Leicester City gaat zondag in de FA Cup op bezoek bij Brentford, dat een niveau lager speelt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League