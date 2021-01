Feyenoord-trainer Dick Advocaat heeft het vrijdag opgenomen voor Lucas Pratto. De 73-jarige Hagenaar wilde niet prijsgeven of de Argentijnse aanwinst zondag, ondanks een matig optreden tegen Heracles Almelo, wederom in de basis staat in de topper in eigen huis tegen AZ.

Advocaat was woensdag nog kritisch op het spel van Pratto in het bekerduel met Heracles (3-0-zege). De 32-jarige Argentijn kwam begin deze maand over van River Plate, maar maakte nog geen doelpunt. Vorige week kreeg Nicolai Jørgensen tegen Ajax de voorkeur in de spits en tegen Heracles werd Pratto halverwege vervangen door Bryan Linssen, die wel scoorde.

"We moeten Pratto niet meteen afschrijven. Hij is twee weken geleden gekomen, heeft een huis gekocht en heeft een paar keer meegetraind. Dan kun je niet verwachten dat hij de sterren van de hemel speelt", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie.

Hij reageerde vervolgens verbolgen toen een journalist de vergelijking trok met Ajacied Sébastien Haller, die voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro werd gehaald. "Dat slaat nergens op. De ene speler kost 22 miljoen en de ander 450.000. Kwalitatief zijn dat mindere spelers, als je twintig keer minder kost."

'Natuurlijk geen contact opgenomen met Slot'

Advocaat hoopt dat zijn ploeg tegen AZ hetzelfde als tegen Ajax kan laten zien. De Rotterdammers verloren De Klassieker weliswaar met 1-0, maar waren na het eerste half uur de bovenliggende partij en misten een aantal grote kansen op de gelijkmaker.

"Ze kunnen nu laten zien of ze hetzelfde kunnen laten zien als tegen Ajax. We passen ons niet aan, we spelen gewoon 4-3-3, zoals altijd. Maar we kunnen niet precies hetzelfde spelen als tegen Ajax, het is ook afhankelijk van hoe een tegenstander staat. Wat we anders gaan doen vertel ik nu niet, want dan weet AZ dat ook", aldus Advocaat.

Advocaat heeft niet gebeld met Arne Slot om informatie in te winnen over de komende tegenstander. Slot werd in december ontslagen bij AZ, omdat hij in het geheim onderhandelde met Feyenoord. Kort na zijn vertrek werd bekend dat hij Advocaat na dit seizoen opvolgt bij Feyenoord.

"Natuurlijk heb ik geen contact opgenomen met Arne. Ik ken AZ zelf ook heel goed, daar hoef ik niemand voor te bellen. Dat heeft niks met eergevoel te maken, maar je ziet die ploeg zo vaak spelen: dan weet je wel wat de kwaliteiten van AZ zijn. Arne heeft mij zelf ook niet gebeld, hij is een verstandige jongen en blijft nu even op de achtergrond. Dat doet hij goed."

De wedstrijd tussen Feyenoord en AZ begint zondag om 16.45 uur in de lege Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Beide ploegen moeten winnen om in de titelstrijd te blijven. De achterstand op koploper Ajax, dat zondag op bezoek gaat bij Fortuna Sittard, is zes (Feyenoord) en zeven punten (AZ).

