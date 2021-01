FC Barcelona moet het zondag in de competitiewedstrijd tegen Elche opnieuw zonder Lionel Messi doen. De Catalaanse club van trainer Ronald Koeman had beroep aangetekend tegen de schorsing van twee duels voor de Argentijn, maar de Spaanse bond wees dat vrijdag af.

De 33-jarige Messi werd door de tuchtcommissie voor twee duels geschorst na zijn rode kaart in de finale van de Spaanse supercup van afgelopen zondag tegen Athletic Club (2-3-verlies na verlenging).

De linkspoot werd aan het einde van de verlenging van het veld gestuurd wegens een slaande beweging naar tegenstander Asier Villalibre. Volgens het rapport van scheidsrechter Jesús Gil Manzano had Messi "een tegenstander met buitensporige kracht met de arm geraakt, zonder dat de bal in de buurt was".

FC Barcelona vond de straf van twee wedstrijden te zwaar en tekende beroep aan, ook omdat Messi pas voor de eerste keer in 753 duels voor zijn club een rode kaart kreeg. De Spaanse bond ging echter niet mee in het bezwaar.

Messi moest door de schorsing al het bekerduel van FC Barcelona donderdag bij derdeklasser Cornellà missen. 'Barça' had een verlenging nodig om de volgende ronde te bereiken (0-2). De competitiewedstrijd bij Elche begint zondag om 16.15 uur.

