Real Madrid-trainer Zinédine Zidane is positief getest op het coronavirus. De 48-jarige Fransman ontbreekt daardoor zaterdag op de bank in de uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés.

Zidane zat begin deze maand ook al even in quarantaine, omdat hij in contact was geweest met iemand die besmet was met COVID-19. Hij miste daardoor een training, maar na het afleggen van een negatieve test kon hij er wel weer bij zijn tegen Osasuna (0-0).

Real blameerde zich woensdag in de Copa del Rey. De 'Koninklijke' verloor na verlenging met 2-1 van derdedivisionist CD Alcoyano. Spaanse media speculeren sindsdien over een mogelijk ontslag van Zidane.

Dit seizoen presteert Real wisselvallig. De grootmacht staat weliswaar op de tweede plaats in La Liga, maar heeft al zeven punten achterstand op koploper Atlético Madrid, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld.

Real verloor vorige week met 1-2 van Athletic Club in de halve finales van de Spaanse Supercup. De Basken verrasten vervolgens ook FC Barcelona in de finale (3-2 na verlenging) en veroveren zodoende de eerste prijs sinds 2015.

Zidane wilde na de blamage tegen Alcoyano de rust bewaren bij Real. "Deze nederlaag is niet gênant. Zulke dingen kunnen gebeuren in je carrière als voetballer, maar ik neem als trainer de volledige verantwoordelijkheid op me. We moeten nu niet in paniek raken", zei hij.

