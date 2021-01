Feyenoord heeft vrijdag twee spelers van de hand gedaan. Luciano Narsingh vertrekt voor de rest van dit seizoen op huurbasis naar FC Twente en George Johnston naar Wigan Athletic.

Narsingh kon bij Feyenoord niet op veel speeltijd meer rekenen. De dertigjarige aanvaller zat in de eerste vier wedstrijden na de winterstop negentig minuten op de bank. Hij wordt bij FC Twente de vervanger van Vaclav Cerný, die dit seizoen niet meer in actie kan komen door een zware knieblessure.

"Voor mij is dit een heel mooie overstap, ik kijk ernaar uit. Ik ken trainer Ron Jans nog van mijn tijd bij Heerenveen. De gesprekken die ik met hem heb gehad, gaven me een heel goed gevoel en vertrouwen. Ik wil hier de komende maanden met plezier voetballen. Ik weet dat ik ervoor moet knokken en mijn niveau moet halen", zegt Narsingh op de website van Twente.

Narsingh begon zijn profcarrière in 2008 bij sc Heerenveen en verdiende in 2012 een transfer naar PSV. In 2017 koos hij voor een buitenlands avontuur bij Swansea City, maar in 2019 keerde hij alweer terug naar Nederland om bij Feyenoord te gaan voetballen. Hij speelde negentien interlands voor het Nederlands elftal.

Advocaat bevestigt vertrek Johnston

Feyenoord-trainer Dick Advocaat besvestigde vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de topper van zondag in eigen huis tegen AZ dat Johnston verkast naar Wigan, dat uitkomt in het Championship.

Het is niet bekend of Johnston wordt verhuurd of verkocht. Feyenoord en Wigan moeten de transfer namelijk nog officieel bevestigen. De 22-jarige Schotse verdediger beschikt over een aflopend contract in De Kuip.

Ook voor Johnston was er weinig toekomstperspectief bij Feyenoord. Hij werd in 2019 weggeplukt uit de jeugdopleiding van Liverpool, maar kwam sindsdien tot slechts vier wedstrijden in het eerste elftal.

