FC Twente heeft zich vrijdag versterkt met Luciano Narsingh. De Enschedeërs nemen de dertigjarige aanvaller voor de rest van dit seizoen op huurbasis over van Feyenoord.

Twente ziet in Narsingh de vervanger van Vaclav Cerný, die dit seizoen niet meer in actie kan komen door een zware knieblessure. Hij kon bij Feyenoord, waarbij hij over een aflopend contract beschikt en komende zomer transfervrij lijkt te vertrekken, niet meer op veel speeltijd rekenen.

"Voor mij is dit een heel mooie overstap, ik kijk ernaar uit. Ik ken trainer Ron Jans nog van mijn tijd bij Heerenveen. De gesprekken die ik met hem heb gehad, gaven me een heel goed gevoel en vertrouwen. Ik wil hier de komende maanden met plezier voetballen. Ik weet dat ik ervoor moet knokken en mijn niveau moet halen", zegt Narsingh op de website van Twente.

Narsingh begon zijn profcarrière in 2008 bij sc Heerenveen en verdiende in 2012 een transfer naar PSV. In 2017 koos hij voor een buitenlands avontuur bij Swansea City, maar in 2019 keerde hij alweer terug naar Nederland om bij Feyenoord te gaan voetballen. Hij speelde negentien interlands voor het Nederlands elftal.

Technisch directeur Jan Streuer is blij met de komst van Narsingh. "Na de blessure van Cerný wilden we onze voorhoede versterken, omdat we wat dun in de aanvallers kwamen te zitten. De komst van Luciano was een buitenkans. Hij kent Jans uit zijn tijd bij Heerenveen en wilde graag naar FC Twente komen."

Narsingh sluit zaterdag aan bij de training van de tukkers. Hij kan waarschijnlijk zondag direct debuteren in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo. Twente staat halverwege op de zevende plaats in de Eredivisie en doet dus nog volop mee in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

