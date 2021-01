PSV-trainer Roger Schmidt staat nog altijd achter de forse kritiek op scheidsrechter Bas Nijhuis die hij vorige week na de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (3-5) uitte. De Duitser, die door de aanklager betaald voetbal wordt onderzocht, vindt dat hij in zijn recht staat.

De persconferentie van PSV begon vrijdag met een aankondiging van de persvoorlichter dat er geen vragen over het conflict tussen Schmidt en Nijhuis zouden worden beantwoord, maar dat ging al snel mis. Hoewel de persvoorlichter zo nu en dan ingreep, liet Schmidt zich na enkele vragen tóch uit over de kwestie.

"Ik heb afgelopen zaterdag op de persconferentie duidelijk mijn mening gegeven. Die mening heb ik nu nog steeds", zei Schmidt. "Iedereen in de voetbalwereld moet op topniveau proberen te presteren en als dat niet gebeurt, zeg ik daar iets van. Of het nu over mijn spelers of de scheidsrechter gaat."

Schmidt was na de wedstrijd tegen Sparta woedend op Nijhuis, die in zijn ogen bewust tegen PSV floot. "De scheidsrechter heeft gezegd dat hij tegen ons floot, omdat ik kritiek op hem had geuit na de wedstrijd tegen Vitesse. Ik hoef hem voor de rest van mijn leven niet meer te spreken", zei de coach van de Eindhovenaren na dat duel bij ESPN.

Bas Nijhuis en Roger Schmidt kregen het met elkaar aan de stok bij Sparta Rotterdam-PSV. Bas Nijhuis en Roger Schmidt kregen het met elkaar aan de stok bij Sparta Rotterdam-PSV. Foto: ANP

'Ik deed niet iets wat verboden is'

De aanklager betaald voetbal besloot een vooronderzoek naar zijn uitspraken in te stellen. Schmidt riskeert door zijn forse kritiek een schorsing van een of meerdere duels, maar is niet van plan om zijn excuses aan te bieden.

"Als Cody Gakpo bij ons een blessure oploopt door een overtreding en de scheidsrechter niet fluit, dan mag ik daar over klagen. Dat is niet iets wat verboden is", aldus Schmidt, die zich bleef verdedigen. "Ik heb nooit gezegd dat hij iets met opzet deed. Daar wil ik het bij laten, nu is het genoeg geweest."

De aanklager behandelt de zaak op verzoek van PSV pas volgende week, waardoor Schmidt zaterdag gewoon op de bank kan zitten als de Eindhovenaren een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk spelen (aftrap om 20.00 uur).

De nummer drie van de Eredivisie, die vier punten minder heeft dan koploper Ajax, mist tegen RKC onder anderen de geblesseerden Mario Götze en Gakpo.

