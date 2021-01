RKC Waalwijk heeft de selectie voor de tweede keer in een paar dagen tijd versterkt met een middenvelder. De Eredivisionist huurt Thijs Oosting voor de rest van het seizoen van AZ.

De twintigjarige Oosting komt uit voor Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie en toonde zich dit seizoen behoorlijk productief. In vijftien competitieduels was de aanvallende middenvelder goed voor zeven goals en vijf assists.

Daarmee is Oosting gedeeld topscorer bij Jong AZ, waarvoor ook Mohamed Taabouni tot dusver zeven doelpunten wist te maken. Oosting maakte nog niet zijn debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders en mag bij RKC alvast Eredivisie-ervaring opdoen.

"Met Thijs halen wij een speler binnen met ontzettend veel potentie en talent", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC. "We wilden graag nog een veelzijdige middenvelder met een aantal specifieke wapens aan onze selectie toevoegen. In de persoon van Thijs hebben we die speler gevonden."

Oosting, die in 2016 de jeugdopleiding van FC Emmen verliet voor die van AZ, moet RKC in het restant van dit seizoen helpen in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers bezetten momenteel de vijftiende plek in de Eredivisie en spelen zaterdagavond een uitwedstrijd tegen PSV.

Normaal gesproken keert Oosting na dit seizoen weer terug bij AZ. De geboren Emmenaar staat nog tot medio 2022 onder contract in Alkmaar. RKC versterkte zich eerder deze week al met Vitesse-middenvelder Yassin Oukili, die voor minstens 2,5 jaar is vastgelegd.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie