PEC Zwolle heeft vrijdag de komst van Thomas Buitink afgerond. De spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Vitesse. RKC Waalwijk versterkte zich met Jong AZ-middenvelder Thijs Oosting en Fortuna Sittard voegde buitenspeler Thibaud Verlinden aan de selectie toe.

De transfer van Buitink naar PEC Zwolle hing al enige tijd in de lucht. De twintigjarige spits verlengde vrijdag zijn contract bij Vitesse met een jaar tot medio 2023, waarna de tijdelijke overgang naar PEC afgerond kon worden.

Buitink speelde dit seizoen tot dusver zestien officiële wedstrijden voor Vitesse, maar hij zat (net als de afgelopen twee seizoenen) veel wedstrijden op de bank. De geboren Nijkerker speelde ondanks zijn jonge leeftijd wel al 63 officiële duels voor de Arnhemmers en kwam daarin elf keer tot scoren.

"Vitesse is mijn club en ik wil er alles aan doen om hier te slagen", zegt Buitink over zijn tijdelijke overstap naar PEC. "Die missie blijft hetzelfde en daarom heb ik mijn contract verlengd. Tegelijkertijd verlang ik naar meer speelminuten. Dat heb ik nodig voor mijn ontwikkeling en ik hoop die minuten bij PEC Zwolle te kunnen vinden."

De komst van Buitink is een flinke opsteker voor PEC, dit seizoen een van de minst productieve clubs in de Eredivisie. Alleen RKC en hekkensluiter FC Emmen scoorden tot dusver minder vaak dan de 'Blauwvingers'.

Nummer dertien PEC heeft op dit moment zeven punten meer dan nummer zeventien ADO Den Haag. De Zwollenaren vervolgen de competitie vrijdagavond al met een uitwedstrijd tegen Willem II. Buitink is dan nog niet van de partij, want hij sluit zaterdag aan bij de selectie.

RKC haalt productiefste speler van Jong AZ

Eerder op vrijdag kondigde RKC Waalwijk de komst aan van Oosting, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van AZ. De twintigjarige middenvelder komt uit voor de beloften in de Keuken Kampioen Divisie en toonde zich dit seizoen behoorlijk productief. In vijftien competitieduels was de aanvallende middenvelder goed voor zeven goals en vijf assists.

Daarmee is Oosting gedeeld topscorer bij Jong AZ, waarvoor ook Mohamed Taabouni tot dusver zeven doelpunten wist te maken. Oosting maakte nog niet zijn debuut in de hoofdmacht van de Alkmaarders en mag bij RKC alvast Eredivisie-ervaring opdoen.

"Met Thijs halen wij een speler binnen met ontzettend veel potentie en talent", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld vrijdag op de site van RKC. "We wilden graag nog een veelzijdige middenvelder met een aantal specifieke wapens aan onze selectie toevoegen. In de persoon van Thijs hebben we die speler gevonden."

Oosting, die in 2016 de jeugdopleiding van FC Emmen verliet voor die van AZ, moet RKC in het restant van dit seizoen helpen in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers bezetten momenteel de vijftiende plek in de Eredivisie en spelen zaterdagavond een uitwedstrijd tegen PSV.

Normaal gesproken keert Oosting na dit seizoen weer terug bij AZ. De geboren Emmenaar staat nog tot medio 2022 onder contract in Alkmaar. RKC versterkte zich eerder deze week al met Vitesse-middenvelder Yassin Oukili, die voor minstens 2,5 jaar is vastgelegd.

Fortuna neemt aanvaller Verlinden over van Stoke City

Fortuna Sittard, een concurrent van RKC in de strijd tegen degradatie, versterkte zich met Verlinden. De 21-jarige aanvaller wordt overgenomen van Stoke City en tekent een contract tot medio 2022 in Limburg, met de optie op een extra seizoen.

"Na zes seizoenen in Engeland is het tijd voor een nieuwe uitdaging en Fortuna Sittard sluit perfect aan op mijn ambities", zegt Verlinden op de site van Fortuna. "Het Nederlandse voetbal is een goede leerschool voor buitenspelers. De transfer naar Sittard is in mijn ogen dan ook een logische stap."

Technisch manager Sjoerd Ars denkt dat Verlinden een type buitenspeler is die goed in de Eredivisie past. "Snel, technisch vaardig en sterk in de een-op-een. Hij heeft wat pech gehad met blessures, maar krijgt nu de kans om zich te laten zien in het geel-groen."

Verlinden, die de jeugdopleidingen van Club Brugge en Standard Luik doorliep, debuteerde in 2017 voor Stoke City en speelde ook nog op huurbasis voor FC St. Pauli en Bolton Wanderers.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie