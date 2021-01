Trainer Sjors Ultee erkent dat Fortuna Sittard de uitschakeling in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker aan zichzelf te wijten heeft, maar hij vindt ook dat Kevin Blom niet vrijuit gaat. De scheidsrechter gaf donderdagavond in de verlenging een discutabele penalty aan NEC, dat mede daardoor met 3-1 won in Nijmegen.

Na een 1-1-stand na negentig minuten kwam NEC in de eerste helft van de verlenging op voorsprong. Fortuna-aanvaller Sebastian Polter hield verdediger Cas Odenthal licht vast, maar voor Blom was het genoeg om de bal op de stip te leggen. Jordy Bruijn maakte vervolgens geen fout van 11 meter.

"Ik vind het echt schandalig dat iemand daar een penalty voor geeft", zei een geïrriteerde Ultee na het duel in gesprek met ESPN. "Ik weet dat de VAR handig is. Maar als die hulp zo noodzakelijk is in Nederland, hebben we echt een probleem."

"Als je naar de rest van het strafschopgebied zou kijken, dan weet ik zeker dat spelers van ons ook werden vastgehouden. Bovendien ging de bal 3 meter over iedereen heen, dus dan wil je als scheidsrechter wel heel graag een strafschop geven. Ik geef hem niet de schuld van de nederlaag, maar dit brak ons wel op."

'We moeten nu niet gek gaan doen'

Keuken Kampioen Divisie-club NEC maakte vijf minuten na de benutte penalty ook de 3-1 en voegde zich net als Excelsior, Vitesse, PSV, sc Heerenveen, Feyenoord, Ajax en VVV-Venlo bij de laatste acht. Voor Fortuna, dat in zes van de laatste zeven Eredivisie-duels zonder nederlaag bleef, kwam er een einde aan een goede periode.

"Ik baal nu vooral gigantisch van de nederlaag en de manier waarop", zei Ultee. "Dit is een heel vervelende avond voor ons. We hebben nu één opdracht: snel opstaan. Niet gek gaan doen en deze frustratie op elkaar afreageren, maar sterk blijven."

Fortuna Sittard, met een voorsprong van negen punten op nummer zeventien ADO Den Haag op dit moment de nummer elf van de Eredivisie, vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen koploper Ajax (aftrap 12.15 uur).

