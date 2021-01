Liverpool-manager Jürgen Klopp wil voorlopig niet aan de titelstrijd denken na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Burnley van donderdagavond. 'The Reds', die na de 0-7-zege bij Crystal Palace op 19 december geen competitiewedstrijd meer wonnen, zien de landstitel steeds verder uit het zicht verdwijnen.

"Deze nederlaag is een harde klap in het gezicht en is moeilijk te verklaren", zei een teleurgestelde Klopp op Anfield tegen de BBC. "Ik heb echt geen jongens in het team die na een 0-7-overwinning de teugels laten vieren. Ze werkten hard tegen Burnley, maar zonder resultaat. We zullen nog harder ons best moeten doen."

Het was al de vierde Premier League-wedstrijd op rij waarin Liverpool niet tot scoren kwam. Na de klinkende overwinning bij Crystal Palace had de ploeg van Klopp het moeilijk tegen laagvliegers West Bromwich Albion (1-0) en Newcastle United (0-0) en werd er ook niet gewonnen van Southampton (1-0) en Manchester United (0-0).

Het verrassende verlies tegen Burnley - Ashley Barnes benutte in de slotfase een strafschop - betekende de eerste thuisnederlaag van Liverpool in de Premier League sinds april 2017. De negentienvoudig landskampioen bleef daarna 68 duels op rij ongeslagen op Anfield.

'Vertrouwen is een klein bloemetje'

Klopp nam donderdagavond zijn verantwoordelijkheid voor de nederlaag en steunde zijn spelers. "Mijn ploeg kan dit aan. Ik zie alleen wel dat de spelers op dit moment niet van het zelfvertrouwen barsten door het uitblijven van doelpunten in de laatste competitieduels."

"Er zijn mensen die vragen: 'Hoe kunnen jullie na al dat succes van de laatste jaren geen vertrouwen hebben?' Maar vertrouwen is als een klein bloemetje en iemand heeft daar bij ons nu hard op getrapt. We moeten en zullen een nieuw bloemetje kweken, maar het was tegen Burnley nog niet goed genoeg."

De achterstand van regerend kampioen Liverpool op koploper United bedraagt inmiddels zes punten, terwijl Manchester City vier punten meer én een duel minder gespeeld heeft. "We hebben nu vier duels op rij niet gescoord en verloren van Burnley. Het zou heel dom zijn als ik nu over de titelstrijd ga praten", besloot Klopp.

