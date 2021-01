Ronald Koeman heeft zich geërgerd aan de manier waarop FC Barcelona donderdagavond verzuimde om het uitduel met UE Cornellà in de Copa del Rey te beslissen. De Catalanen misten in reguliere speeltijd twee strafschoppen en hadden daardoor een verlenging nodig om de derdedivisionist te verslaan.

Aan het einde van de eerste helft zag Miralem Pjanic zijn strafschop gestopt worden door Cornellà-doelman Ramón Juan Ramírez. Na rust was het Ousmane Dembélé die de bal op 11 meter legde, maar ook hij wist Juan Ramírez niet te passeren.

"Het is niet normaal dat je in één wedstrijd twee penalty's mist, dat is gewoon onacceptabel", zei een geïrriteerde Koeman na de wedstrijd. "Ik begrijp het ook niet, want normaal gesproken hebben we genoeg spelers die een strafschop kunnen nemen. Misschien is het te spannend voor sommigen, ik weet het niet."

"We verzuimen de laatste tijd te vaak te scoren vanaf de stip en de wedstrijd vroeg te beslissen. Volgens mij komt er niet zo veel druk bij een penalty kijken hoor. Er is geen publiek, dus je moet gewoon het hoofd koel houden en scoren. Nu moesten we een fysieke proef doorstaan die niet gebruikelijk is bij zo'n wedstrijd."

Barcelona speelt voor derde keer op rij 120 minuten

Tot blijdschap van Koeman kwam het tegen UE Cornellà niet tot een strafschoppenserie. Barcelona trok de wedstrijd in de verlenging naar zich toe via Dembélé en Martin Braithwaite en voorkwam dat het net als Real Madrid in de derde ronde werd uitgeschakeld door een ploeg die enkele niveaus lager speelt.

Het was wel al de derde keer in een week tijd dat Barcelona een wedstrijd van 120 minuten moest spelen. De Catalanen rekenden vorige week woensdag in de halve finales van de Spaanse supercup na penalty's af met Real Sociedad en afgelopen zondag werd de eindstrijd tegen Athletic Club na verlenging verloren.

"We moeten analyseren hoe het kan dat we deze wedstrijd niet eerder naar ons toe trokken en opnieuw 120 minuten moesten spelen", zei Koeman, die vooral over de strafschoppen door bleef gaan. "We moeten er meer op trainen, erover praten en ons gewoon verbeteren."

FC Barcelona heeft niet veel tijd om te herstellen van de bekerwedstrijd, want zondag wacht al een uitwedstrijd tegen Elche in La Liga. Normaal gesproken is Frenkie de Jong, die tegen UE Cornellà rust kreeg, dan ook weer van de partij.

