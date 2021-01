Arek Milik heeft donderdag de overstap van Napoli naar Olympique Marseille gemaakt. De oud-spits van Ajax wordt door de Franse club voor anderhalf jaar gehuurd met een optie tot koop.

Milik kwam het afgelopen half jaar niet aan spelen toe bij Napoli, dat de Pool niet eens inschreef voor de Serie A en de Europa League. Volgens de Zuid-Italiaanse club werd dat besluit genomen omdat transfers naar Juventus en AS Roma door hoge eisen van Milik waren afgeketst.

De 26-jarige aanvaller stond ruim vier jaar onder contract bij Napoli, dat hem in 2016 voor 32 miljoen euro overnam van Ajax. In zijn laatste twee volledige seizoenen was Milik behoorlijk succesvol bij Napoli. Hij maakte in die periode 27 competitietreffers en veroverde met de club de Coppa Italia.

Marseille-trainer Pablo Longoria is zeer verheugd met de komst van de aanvaller. "We hebben een van de beste spitsen van Europa gehaald. De club toont hiermee zijn ambitie, het heeft veel moeite gekost om deze deal rond te krijgen", aldus Longoria op de site van Marseille.

Marseille, dat eerder deze maand Kevin Strootman op huurbasis naar Genoa liet vertrekken, staat momenteel zesde in de Ligue 1. De achterstand op koplopers Paris Saint-Germain en Lille bedraagt tien punten, al heeft de ploeg uit de havenstad nog wel een wedstrijd te goed.

