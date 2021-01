Liverpool heeft donderdag na 68 duels zonder nederlaag weer eens een Premier League-wedstrijd op Anfield verloren. De ploeg van gelegenheidsaanvoerder Georginio Wijnaldum scoorde tegen Burnley voor de vierde competitiewedstrijd op rij niet: 0-1.

De vorige thuisnederlaag van Liverpool in de Premier League was in april 2017 tegen Crystal Palace (1-2). Het was de op een na langste ongeslagen thuisreeks in het Engelse profvoetbal. Het record staat op naam van Chelsea, dat tussen maart 2004 en oktober 2008 liefst 86 competitiewedstrijden op rij in eigen stadion niet verloor.

Liverpool is de weg kwijt na de 0-7-zege op Crystal Palace op 19 december. De ploeg van Jürgen Klopp is sindsdien vijf Premier League-duels zonder zege en staat vierde op zes punten van koploper Manchester United.

Liverpool kwam donderdag in de eerste helft tegen Burnley tot liefst dertien schoten, maar het lukte niet om keeper Nick Pope te passeren. Divock Origi was wel heel dicht bij een treffer, maar de Belg, die mocht spelen omdat Roberto Firmino en Mohamed Salah rust kregen, raakte de onderkant van de lat.

Na het fluitsignaal voor het einde van de eerste helft ontstonden er opstootjes op en naast het veld. Liverpool-verdediger Fabinho kreeg na ingrijpen van de VAR geel voor een trap tegen het been van Ashley Barnes, terwijl de trainers Jürgen Klopp en Sean Dyche in de tunnel naar de kleedkamer met elkaar ruzieden.

Barnes beslist duel met penalty

Het spel van Liverpool werd na rust niet veel beter, al stichtte de regerend kampioen wel wat meer gevaar na het inbrengen van Salah en Firmino met nog een dik half uur te gaan.

Wijnaldum, die de hele wedstrijd speelde bij de thuisploeg, schonk Salah vlak na zijn invalbeurt een goede kans, maar de Egyptenaar stuitte op de sterk keepende Pope.

Burnley, met Erik Pieters aan het begin van de tweede helft als invaller, zakte in op eigen helft, maar counterde af en toe gevaarlijk. Bij zo'n uitbraak werd Barnes zeven minuten voor tijd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Liverpool-keeper Alisson en de spits van de bezoekers besliste het duel door de penalty zelf raak te schieten.

Van den Brom verspeelt met tien man punten met Genk

In België speelde het KRC Genk van trainer John van den Brom in een aparte wedstrijd met 1-1 gelijk tegen laagvlieger KAA Gent.

Genk kwam al in de zevende minuut op voorsprong via Paul Onuachu, maar vlak daarna kreeg Carlos Cuesta rood. Roman Yaremchuk maakte vlak voor rust de gelijkmaker voor Gent (1-1), waarna de ploeg van Van den Brom halverwege de tweede helft dé kans kreeg op de drie punten. Théo Bongonda miste echter een penalty.

In de Italiaanse beker drong het Lazio van basisspeler Wesley Hoedt door tot de kwartfinales door een 2-1-zege op Parma. Keeper Simone Colombi van de bezoekers zorgde in de negentigste minuut met een eigen goal voor de winnende treffer.