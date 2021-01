Ronald Koeman heeft donderdagavond met FC Barcelona ternauwernood een blamage weten te voorkomen in de zestiende finales van de Copa del Rey. Tegen derdedivisionist UE Cornellà moest er door twee gemiste penalty's een verlenging aan te pas komen: 0-2. Oud-Barcelona-spits Luis Suárez schonk koploper Atlético in La Liga een 1-2-zege op Eibar.

Koeman moest het tegen Cornellà, dat in een buitenwijk van Barcelona speelt, stellen zonder de geschorste Lionel Messi. Sergiño Dest was geblesseerd en Frenkie de Jong kreeg net als enkele andere vaste krachten rust.

Vijf minuten voor rust kreeg de topclub een ideale mogelijkheid op de openingstreffer, maar een strafschop van Miralem Pjanic werd door Cornellà-doelman Juan Ramirez knap gepareerd.

Verder hield Cornellà in de eerste helft vrij eenvoudig stand. De ploeg uit de derde divisie wist eerder in het bekertoernooi Atlético Madrid al uit te schakelen. In de competitie kan de ploeg weinig potten breken; zo werd er vorige maand nog met 0-1 verloren van Barcelona B.

Cornellà-doelman Ramirez schreeuwt het uit nadat hij de strafschop van Pjanic pakt. Cornellà-doelman Ramirez schreeuwt het uit nadat hij de strafschop van Pjanic pakt. Foto: ANP

Ook Dembélé mist strafschop

Ook na rust kon de formatie van Koeman lange tijd het verschil niet maken. Een strafschop, gegeven na een lichte overtreding op Clement Lenglet, leek tien minuten voor tijd uitkomst te bieden, maar de zwakke inzet van invaller Ousmané Dembélé recht door het midden werd eveneens gekeerd door doelman Ramirez.

De strafschoppenmisère van donderdag staat niet op zichzelf. Van de laatste negen strafschoppen wist Barcelona er slechts drie te benutten.

Door de misser van Dembélé was een verlenging noodzakelijk. Daarin maakte de Franse aanvaller zijn fout al binnen twee minuten goed. Met een snoeihard schot van zestien meter verraste hij Ramirez in de korte hoek: 0-1.

In de slotminuut van de verlenging, toen Cornellà door een rode kaart al was gereduceerd tot een tiental, counterde Barcelona via Martin Braithwaite nog naar de 0-2.

Daarmee bleef 'Barça' een afgang bespaard. Woensdag blameerde Real Madrid zich wel in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Zinédine Zidane verloor na verlenging met 2-1 van derdedivisionist Alcoyano.

Luis Suárez behoedde koploper Atlético voor puntenverlies. Luis Suárez behoedde koploper Atlético voor puntenverlies. Foto: Pro Shots

Suárez maakt treffer Eibar-doelman ongedaan

In de Spaanse competitie ontsnapte koploper Atlético Madrid aan onverwacht puntenverlies. Uit bij Eibar won de ploeg van Diego Simeone in de slotfase met 1-2.

De Basken kwamen op voorsprong dankzij een benutte strafschop van doelman Marko Dimitrovic. Hij was daarmee de eerste scorende doelman in La Liga sinds 2011.

Op slag van rust zorgde Luis Suárez voor de gelijkmaker. De spits die afgelopen zomer transfervrij mocht vertrekken bij Barcelona, maakte kort voor tijd bovendien de winnende treffer uit een door hemzelf versierde en omstreden strafschop. De oud-Ajacied scoorde met een panenka: 1-2.

Dankzij de vijfde zege op rij heeft Atlético zeven punten voorsprong op Real Madrid en tien op Barcelona. Bovendien heeft 'Atleti' een duel minder gespeeld dan de rivalen.

