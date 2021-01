NEC heeft zich donderdag als tweede Keuken Kampioen Divisie-club geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Rogier Meijer verraste na verlenging Eredivisie-club Fortuna Sittard: 3-2.

Fortuna Sittard won vijf van zijn laatste zeven duels in de Eredivisie, maar de ploeg van trainer Sjors Ultee liet die goede vorm niet zien tegen de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie. Voor rust was er slechts één grote kans: Samuel Moutoussamy mikte naast namens de Limburgers.

Na een uur kwam het duel opeens tot leven. Zian Flemming stond amper een minuut in het veld toen hij de bezoekers uit Sittard op voorsprong zette. Het antwoord van NEC kwam binnen vier minuten. Rangelo Janga kopte raak uit een voorzet van Souffian Elkarouani: 1-1.

Er was daardoor een verlenging nodig in De Goffert en daarin kreeg de thuisploeg na zes minuten een penalty, omdat Cas Odenthal bij een corner licht werd vastgehouden door Fortuna-spits Sebastian Polter. Jordy Bruijn faalde niet vanaf de penaltystip. Vijf minuten later maakte Thomas Beekman er 3-1 van na een foutje van doelman Alexei Koselev.

Fortuna Sittard kwam door de tweede treffer van Flemming nog in de eerste helft van de extra tijd terug tot 3-2, maar de nummer elf van de Eredivisie wist de verrassende uitschakeling niet meer te voorkomen.

Excelsior was tot donderdag de enige Keuken Kampioen Divisie-club in de kwartfinales van de beker. PSV, Vitesse, sc Heerenveen, Feyenoord en Ajax zitten ook bij de laatste acht. VVV-Venlo en Go Ahead Eagles zijn om 21.00 uur begonnen aan het laatste achtstefinaleduel. De loting voor de kwartfinales is zaterdag.

