Spelers van AS Roma hebben donderdag bij de clubleiding hun onvrede geuit over het vertrek van teammanager Gianluca Gombar. Die werd op staande voet ontslagen nadat de ploeg dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Spezia (2-4-nederlaag) tegen de regels in zesmaal wisselde.

In de verlenging van het bekerduel kregen Roma-doelman Pau Lopez en verdediger Gianluca Mancini kort na elkaar een rode kaart. Trainer Paulo Fonseca reageerde met een dubbele wissel, maar was vergeten dat hij al viermaal eerder had gewisseld.

Sinds afgelopen zomer is het in de meeste landen toegestaan om vijf keer in plaats van driemaal te wisselen. Als Roma de wedstrijd tegen Spezia had gewonnen, dan had het vanwege de illegale zesde wissel hoogstwaarschijnlijk een reglementaire nederlaag gekregen.

Gazzetta dello Sport schrijft donderdag dat de spelersgroep onder leiding van Lopez, Lorenzo Pellegrini en Edin Dzeko de confrontatie zocht met de clubleiding over het ontslag van Gombar. De ochtendtraining van de Italiaanse ploeg moest daardoor zelfs worden verschoven naar de middag.

Roma beging al eerder dit seizoen administratieve blunder

De spelers zouden hebben betoogd dat niet één persoon verantwoordelijk kan worden gehouden voor de misser. Doelman Lopez plaatste ook een bericht op Instagram waarin hij Gombar steunt.

"We weten allemaal hoe goed jij je werk deed in de talloze uren die je in de club gestoken hebt. Enorm bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor mij en mijn familie sinds ik in Rome aangekomen bent. We zullen je missen, vriend", schreef de Spaanse keeper.

Het was de tweede keer dit seizoen dat Roma, waar Rick Karsdorp dinsdag een van de zes invallers was, een administratieve blunder beging. In september zette de ploeg de niet speelgerechtigde Amadou Diawara in tegen Hellas Verona (0-0), waardoor de club een reglementaire 3-0-nederlaag kreeg.

Overigens werd woensdag ook mondiaal ambassadeur Manolo Zubiria ontslagen door de nummer vier van de Serie A. Zaterdag speelt Roma in de competitie opnieuw tegen Spezia.

Gazzetta dello Sport speculeert over het ontslag van trainer Fonseca bij een nieuw slecht resultaat tegen Spezia. Een video waarop speler Pellegrini zijn coach leek te willen behoeden voor de foutieve zesde wissel ging deze week viraal in Italië (zie hieronder).

