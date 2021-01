De familie van Abdelhak Nouri heeft donderdag bij de KNVB een arbitragezaak aangespannen tegen Ajax, nadat de partijen het onderling niet eens zijn geworden over de schadevergoeding die de club moet betalen.

Nouri zakte ruim 3,5 jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar en liep zwaar hersenletsel op. Ajax erkende een jaar later dat de behandeling niet adequaat was.

"Ondanks herhaalde pogingen is het helaas niet gelukt om tot een schadevergoedingsregeling te komen die recht doet aan deze onomkeerbare situatie", schrijft advocaat Khalid Khasem, die de familie bijstaat, in een verklaring.

"De familie Nouri vraagt om recht te doen aan Abdelhak, om recht te doen aan de situatie waarin hij zou hebben verkeerd indien Ajax op een juiste en adequate wijze zou hebben gereageerd op 8 juli 2017."

Volgens Khasem gaat het de familie niet om "winnen of verliezen of financieel gewin". "Geen enkel bedrag kan het gemis aan de 'oude' Abdelhak en zijn geknakte voetbalcarrière compenseren. De wilde verhalen over de vermeende (financiële) eisen van de familie Nouri leiden tot ongenuanceerde reacties en ongefundeerde speculaties. Deze raken de familie diep en doen afbreuk aan Abdelhak en alles waar hij voor stond."

Abdelhak Nouri werd in april 23 jaar. Foto: Pro Shots

Ajax hield al rekening met arbitragezaak

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajaz vertelde anderhalve week al dat hij een arbitragezaak verwachtte. "We hebben met de familie en juristen gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", zei hij tegen de NOS.

Het is nog niet bekend wanneer de arbitragecommissie van de KNVB zich zal buigen over de zaak.