NEC-Fortuna Sittard ·

60' GOAL Fortuna Sittard! 0-1



Nu is het wel raak voor Zian Flemming. Hij wordt in de zestien bediend door Martin Angha en haalt meteen uit. NEC-doelman Mathijs Branderhorst weet het harde schot van Flemming in eerste instantie te keren, maar moet zich in de rebound wel gewonnen geven.