VVV-Venlo heeft het komende half jaar op huurbasis de beschikking over de Griekse middenvelder Christos Donis. Heracles Almelo versterkte zich donderdag met spits Ahmed Kutucu.

In Venlo treft Donis met Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis een landgenoot. De 26-jarige middenvelder komt over van Ascoli, dat uitkomt in de Serie B. Ascoli heeft de huurovereenkomst donderdag officieel bevestigd, VVV nog niet.

In Italië wist Donis geen basisplaats te veroveren. Voorheen was hij wel lange tijd een vaste kracht bij de Griekse topclub Panathinaikos.

Donis is de derde nieuweling deze maand bij VVV, dat in de Eredivisie strijdt tegen degradatie. De ploeg uit Venlo huurde eerder Leon Guwara van FC Utrecht en nam de Zweed Kristopher Da Graca over van IFK Göteborg.

Kutucu brengt 45 duels ervaring in de Bundesliga mee naar Almelo. Foto: Pro Shots

Kutucu moet Heracles aan goals helpen

De twintigjarige Kutucu wordt door Heracles tot het einde van het seizoen gehuurd van Schalke 04. Daar kon hij na de komst van Klaas-Jan Huntelaar op nog minder speeltijd rekenen.

"We wilden onze aanval versterken als zich een goede mogelijkheid zou voordoen. Met het vastleggen van Kutucu zijn we daarin geslaagd", zegt technisch directeur Tim Gilissen op de website van Heracles.

Heracles trok afgelopen zomer met Sinan Bakis al een nieuwe spits aan, maar de Duitse Turk heeft niet kunnen overtuigen. Behoudens een hattrick tegen hekkensluiter FC Emmen kwam Bakis niet tot scoren in de Eredivisie. Met negentien treffers in zeventien duels is Heracles een van de minst scorende ploegen in de Eredivisie.

Gilissen hoopt dat de jonge Kutucu wel voor flink wat doelpunten kan zorgen. "Hij is een speler die voor zijn leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij kiest bewust voor Heracles Almelo om zich hier te laten zien. Daar zijn we trots op."

