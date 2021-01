Heracles Almelo heeft zich donderdag versterkt met Ahmed Kutucu. De Turks international moet de ploeg aan de broodnodige doelpunten gaan helpen.

De twintigjarige Kutucu wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Schalke 04. Daar kon hij na de komst van Klaas-Jan Huntelaar op nog minder speeltijd rekenen.

"We wilden onze aanval versterken als zich een goede mogelijkheid zou voordoen. Met het vastleggen van Kutucu zijn we daarin geslaagd", zegt technisch directeur Tim Gilissen op de website van Heracles.

Heracles trok afgelopen zomer met Sinan Bakis al een nieuwe spits aan, maar de Duitse Turk heeft niet kunnen overtuigen. Behoudens een hattrick tegen hekkensluiter FC Emmen kwam Bakis niet tot scoren in de Eredivisie. Met negentien treffers in zeventien duels is Heracles een van de minst scorende ploegen in de Eredivisie.

Gilissen hoopt dat de jonge Kutucu wel voor flink wat doelpunten kan zorgen. "Hij is een speler die voor zijn leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij kiest bewust voor Heracles Almelo om zich hier te laten zien. Daar zijn we trots op."

Kutucu kan mogelijk zaterdag debuteren

Kutucu speelde namens Schalke 45 duels in de Bundesliga, waarin hij vijf treffers maakte. Dit seizoen kwam de spits niet verder dan zeven invalbeurten voor de Duitse degradatiekandidaat, waarin hij niet wist te scoren.

Kutucu hoopt in Almelo op meer succes. "Ik heb goede gesprekken gehad met de club, weet waar Heracles Almelo voor staat en wat ze zoeken in een spits. Ik wil zoveel mogelijk spelen en doelpunten maken om het team te helpen", vertelt hij.

Mogelijk kan Kutucu zaterdag al zijn debuut maken. Heracles speelt dan thuis tegen sc Heerenveen. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

